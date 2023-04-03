Возможности для беженцев. Украинка назвала плюсы и минусы медицины в Германии

Более миллиона украинцев вместе со временной защитой в Германии получили доступ к немецкой системе здравоохранения. Многих поразили очереди к врачам по сравнению с украинскими медицинскими учреждениями.

Что беженцам следует знать об особенностях медицины в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинки Елены Храмцовой, которая 20 лет живет в этой стране.

Какие преимущества у немецкой системы здравоохранения

"Проблема в том, что мы подходим к немецкой системе здравоохранения по украинским меркам. Сравнивать можно, но нет смысла. Следует знать, что с зарплаты брутто (полная сумма к отчислениям – ред.) в Германии часть отчисляется также на медицинское страхование", – рассказывает Елена Храмцова.

Это означает, что средства за медицину фактически платят все люди, даже если они не обращаются к врачам и не лечатся.

"Один из плюсов – страхование всей семьи. Например, если муж работает, то с ним застрахованы и жена, и дети. Я плачу свои 180-200 евро в месяц независимо, обращаюсь ли я к врачу или нет. Со мной застрахованы также мои дети", – рассказывает украинка.

Вторым преимуществом медицинской системы в Германии является то, что люди, зависящие от государства, также получают это медицинское страхование.

"Если вы получаете помощь в Jobcenter, вы также застрахованы. Это пенсионеры, малообеспеченные семьи. Вы можете в любой момент пойти к врачу и вам помогут. Это один из плюсов – вы получаете все услуги, хоть ни копейки за это не платите. Но платят другие люди", – обращает внимание блогер.

Фото: Беженцы получают бесплатное медицинское обслуживание (gettyimages.com)

По ее словам, такой подход является большим преимуществом, ведь приехавшие сейчас в Германию украинские беженцы используют эту возможность.

Также она перечисляет особенности предоставления медицинских услуг:

ничего не нужно покупать – в больнице будут кормить, дадут белье, полотенца, зубную щетку, не нужно платить ни за одну таблетку;

нет взяток в сфере медицины – здесь невозможно попасть к врачу, позвонив и заплатив за визит вне записи;

бесплатные операции, химиотерапия при наличии медицинского страхования;

возможность "аренды" медицинского оборудования в больнице за 10 евро в день – например, тележки, костылей, молокоотсосов;

бесплатное участие в лечении редких болезней – например, в учреждениях, где нейрохирургия соединена с онкологией, и где за счет спонсоров проводят исследования методов лечения;

санаторное лечение и реабилитацию оплачивает страховая компания. Такие программы на 3 недели есть и для матерей с детьми: там лечат, кормят, проводят массажи, занятия по йоге. Платить тоже нужно только 10 евро в день.

Основная проблема – нехватка медиков в стране

Путь от врача до операции в Германии может быть очень долгим, отмечает Елена Храмцова.

"Перед тем, как пойти к специалисту, нужно попасть к семейному врачу. Семейные врачи перегружены и у них может не быть терминов (времени записи на прием – ред.). Когда получаете направление, еще полгода ждете", – рассказывает она.

Такая ситуация связана с нехваткой медиков в стране.

"Есть катастрофическая проблема с персоналом. Поэтому врач не может принять "завтра". Я работаю в больнице – у нас нет медсестер, которые вышли бы на смену работать. У медперсонала среднего и старшего возраста выгорание и малая зарплата, многие работают ночью. Квалифицированные врачи выезжают из Германии, например, в Швейцарию, потому что там лучше условия", – объясняет блогер.

Фото: Приемный покой в Ростоке в Германии (unsplash.com/martin-8U)

Она добавляет: медицинское оборудование в Германии – на высоком уровне. Но для работы с ним тоже нужны люди.

"Человек должен иметь такое образование, чтобы мог сделать МРТ или УЗИ. В этом может быть проблема", – обращает внимание украинка.

Беженцы сетуют, что врачи просят прийти на прием с переводчиком, в противном случае могут отказаться принять. Но Елена Храмцова объясняет: за день врачи могут принимать 50 пациентов, из которых некоторые не владеют немецким языком. В то же время общение через онлайн-переводчик занимает много времени. А перевод медицинских терминов может оказаться неправильным, что чревато врачебной ошибкой и неправильным лечением.

"Я уверена, что со временем ситуация будет лучше, но сейчас нет персонала, человеческий фактор, нет финансирования, поэтому большие очереди. Но если вы хотите пойти к врачу в Германии – вы попадете", –- говорит она.

Напомним, мы писали, как украинцам записаться к врачу в Германии.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.