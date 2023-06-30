Морской отдых по карману. Названы топ-10 самых дешевых пляжей Европы в 2023 году
Этим летом в Европе есть множество мест, где можно насладиться отдыхом на море с ограниченным бюджетом. В рейтинг самых дешевых пляжей попали и те, которые нередко выбирают украинцы.
Где морской отдых по карману большинству туристов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.
Платформа бронирования транспорта Omio сравнила цены на мороженое, воду и пиво на 75 популярных пляжах по всей Европе, чтобы составить рейтинг десяти самых дешевых локаций. Также учитывались данные о погоде, чтобы определить направления, где отдыху не мешает жара.
Исследование показало, что лучшее направление для бюджетного отдыха – Турция. В топ-10 дешевых пляжей попали 3 турецких локации.
На пляже Клеопатры в Аланье порцию мороженого можно купить за 0,12 евро, бутылку воды – за 0,37 евро, а пива – за 1,64 евро. На пляже Side Halk в Сиде вода стоит 0,2 евро. На пляже Яхши в Бодруме купить мороженое по 0,50 евро за порцию, воду по 0,28 евро за бутылку и пиво по 1,86 евро.
На Лонг-Бич в Улцине в Черногории бутылку воды продают 0,77 евро, а пива – за 0,87 евро.
В Испании альтернативой дорогой Ибице является пляж Плайя-де-Сес-Ильетес на острове Форментера. Бутилированная вода там стоит 0,77 евро, местное пиво – около 0,94 евро, а порция мороженого на пляже – в среднем 0,92 евро.
Фото: Пляж Сес-Ильетес в Испании (unsplash.com/david-svihovec)
Список самых доступных пляжей выглядит так:
- Пляж Клеопатры, Турция;
- Лонг-Бич, Черногория;
- Приморско, Болгария;
- Плайя-де-Сес-Ильетес, Испания;
- Золотые пески, Болгария;
- Сиде Халк, Турция;
- Херингсдорф, Германия;
- Яхши, Турция;
- Залив Фигового дерева, Кипр;
- Агадир, Марокко.
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