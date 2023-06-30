Морской отдых по карману. Названы топ-10 самых дешевых пляжей Европы в 2023 году

Этим летом в Европе есть множество мест, где можно насладиться отдыхом на море с ограниченным бюджетом. В рейтинг самых дешевых пляжей попали и те, которые нередко выбирают украинцы.

Где морской отдых по карману большинству туристов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Платформа бронирования транспорта Omio сравнила цены на мороженое, воду и пиво на 75 популярных пляжах по всей Европе, чтобы составить рейтинг десяти самых дешевых локаций. Также учитывались данные о погоде, чтобы определить направления, где отдыху не мешает жара.

Исследование показало, что лучшее направление для бюджетного отдыха – Турция. В топ-10 дешевых пляжей попали 3 турецких локации.

На пляже Клеопатры в Аланье порцию мороженого можно купить за 0,12 евро, бутылку воды – за 0,37 евро, а пива – за 1,64 евро. На пляже Side Halk в Сиде вода стоит 0,2 евро. На пляже Яхши в Бодруме купить мороженое по 0,50 евро за порцию, воду по 0,28 евро за бутылку и пиво по 1,86 евро.

На Лонг-Бич в Улцине в Черногории бутылку воды продают 0,77 евро, а пива – за 0,87 евро.

В Испании альтернативой дорогой Ибице является пляж Плайя-де-Сес-Ильетес на острове Форментера. Бутилированная вода там стоит 0,77 евро, местное пиво – около 0,94 евро, а порция мороженого на пляже – в среднем 0,92 евро.

Фото: Пляж Сес-Ильетес в Испании (unsplash.com/david-svihovec)

Список самых доступных пляжей выглядит так:

Пляж Клеопатры, Турция; Лонг-Бич, Черногория; Приморско, Болгария; Плайя-де-Сес-Ильетес, Испания; Золотые пески, Болгария; Сиде Халк, Турция; Херингсдорф, Германия; Яхши, Турция; Залив Фигового дерева, Кипр; Агадир, Марокко.

Ранее мы рассказывали про топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом.