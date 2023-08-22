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Море та пам'ятки. Названі найпопулярніші країни Європи цього літа

Фото: Відпочинок в Італії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Італія посідає друге за популярністю серед туристів місце у Європі у 2023 році. Про це заявило міністерство туризму Італії.

Ця країна за кількістю бронювань житла на онлайн-платформах випередила Францію та Іспанію, але уступила першість Греції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

На Італію прийшлося 39% бронювань житла у 2023 році. У серпні цього року потік авіапасажирів до цієї країни зріс на 14% порівняно із аналогічним періодом торік.

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками в Італії цього літа були морські курорти – на ці локації припадало 43% всіх бронювань. Готелі на морському узбережжі пропонували на 31% нижчі ціни порівняно із середніми показниками у Греції, Іспанії та Франції.

Найпопулярніші локації серед туристів, згідно із зростанням запитів у Google, в Італії такі:

  • Апулія;
  • Лігурія;
  • Альєнту на Сардинії.

"Ми мали червень, який перевищив очікування, а потім гарні цифри у липні. Менш добре йшли справи у серпні, бо було деяке об’єктиве падіння показників", –сказала міністр туризму Даніела Сантанче.

За її словами, туризм у 2023 році зазнав певних проблем через екологічні катастрофи в Італії, зокрема, повені у травні та лісові пожежі наприкінці липня та початку серпня, які вплинули на рівень бронювання. Також відбулося загальне підвищення цін.

В Італії відзначають, що 2023 рік є перехідним роком, коли мандрівки почали повноцінно відновлюватися після пандемії та задають напрямок тому, як розвивати туризм у наступні роки.

Нагадаємо, ми писали, що в Італії вперше за 10 років відкривають легендарну локацію.

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