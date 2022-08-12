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Море покрыто пеплом. На оккупированной Кинбурнской косе пятый месяц продолжаются пожары (фото)

Фото: Пожары на Кинбурнской косе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Уникальную заповедную природу жители спасают собственными силами, не имея горючего и продовольствия

Кинбурнская коса – излюбленное место тихого пляжного отдыха украинцев среди заповедной природы – пылает с первых месяцев войны. Потушить пожары местные жители пытаются самостоятельно.

Территория оказалась в оккупации и блокаде" – в самом тяжелом состоянии из всех черноморских курортов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Наше Місто".

Розовые озера и краснокнижные растения. Как отдыхали на Кинбурне до войны

Отдыхать на этой косе на границе Херсонской и Николаевского областей любили ценители уединения и уникальной природы. Сейчас эта часть суши - в оккупации.

Из-за пожаров, которые продолжаются с середины апреля, под угрозой уничтожения растительный мир косы (465 видов) - самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, которое достигает 60 гектаров, леса, также розовые озера, животные (4700 видов, из которых 132 вида – краснокнижные), около 240 видов птиц.

Фото: На косе сгорели более полутора тысяч гектаров леса (предоставлено РБК-Украина)

До войны туристы попадали на остров на судах из Николаева и Очакова – перевозку оплачивала известная фирма "Нибулон", которая построила там причал.

Всего на полуострове было более 20 километров пляжных зон, часть которых в районе причала были упорядочені. Там были построены кафе, навесы, душ и туалет, аттракционы. Сейчас вся эта инфраструктура разрушена.

В селе Покровка в центральной части полуострова любили проводить время художники и музиканты, байкеры и джиперы, любители отдыха в палатках.

Всего в нескольких селах на косе проживало примерно 800 жителей. Сейчас жители сел Геройское, Васильевка, Покровка и Покровские хутора оказались отрезанными от "большой земли".

Фото: Леса горят вокруг сел (предоставлено РБК-Украина)

Пожары на Кинбурнской косе: каковы масштабы ущерба

Пожары на Кинбурнской косе продолжаются ежедневно, одновременно возникают несколько очагов возгорания. Полностью выгорел лес вокруг трех сел – Покровки, Васильевки и Покровских хуторов.

К началу августа сгорели 1600 гектаров соснового леса, говорят местные лесники. Пока что удалось защитить от огня основные лесные памятники Кинбурна – "Гиродотив лес", "Волыжин лес", "Дуб Пушкина".

1 августа огонь тушили весь день до 9 вечера – работникам лесхоза удалось сохранить большие участки леса. Так лесники работают уже 4 месяца. После масштабных пожаров в Покровке все покрыто пеплом, хотя село Васильевка ближе к очагу возгорания.

Фото: Сгоревшие частицы, разнесенные ветром (предоставлено РБК-Украина)

Вода в море вдоль побережья тоже покрыта пеплом, плавают обломки сгоревшей коры. В воздухе - дым и запах горелого, от него нигде не спрятаться. Для коренных жителей эти леса дороже жизни. Эти деревья сажали их деды. Теперь внуки рискуют своей жизнью и здоровьем, спасая Кинбурнский лес от уничтожения.

"Блокада", похищение и угроза голода в оккупации

Население Кинбурнской косы осталось один на один со своей проблемой. Тушить лесные пожары приходится собственными силами. При этом ни зароботков, ни продовольствия, ни возможности уехать люди не имеют.

Фото: Леса тушат своими силами (предоставлено РБК-Украина)

Уехать или приехать по суше невозможно - единственная дорога со стороны Херсона перекрыта оккупантами. В начале июля семья из Покровки пыталась вернуться домой из Голой Пристани – их прямо в своей машине расстреляли россияне.

Добраться до "материка" можно только моторными лодками, потому что движение паромов и катеров по Днепрообужскому лиману запрещено. Впрочем, жители сетуют: моторная лодка имеет мало места и расходует много топлива, поэтому привозят таким транспортом только самое необходимое: лекарства, крупы, муку, топливо и запчасти для пожарных машин.

Фото: Дым от пожаров чувствуется везде на полуострове (предоставлено РБК-Украина)

На косе не работают магазины и кафе. Отели разграблены, много машин оккупанты отобрали или сожгли. Даже в пределах полуострова местные жители стараются никуда не ездить из-за постоянных обстрелов, а по дороге можно встретить множество российских военных.

Людей похищают и забирают на "фильтрацию" – в вырытой яме держат от нескольких дней до месяцев, где бьют и пытают.

Фото: Для тушения огня объявили сбор средств на топливо и запчасти (предоставлено РБК-Украина)

На Кинбурнской косе слабо работает украинская мобильная связь и интернет. Ближайшие вышки находятся по другую сторону лимана – в Очакове.

Помочь средствами на топливо и запчасти для пожарных машин можно по следующим реквизитам.

Напомним, мы писали, что появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона.

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