Море покрыто пеплом. На оккупированной Кинбурнской косе пятый месяц продолжаются пожары (фото)

Уникальную заповедную природу жители спасают собственными силами, не имея горючего и продовольствия
Кинбурнская коса – излюбленное место тихого пляжного отдыха украинцев среди заповедной природы – пылает с первых месяцев войны. Потушить пожары местные жители пытаются самостоятельно.
Территория оказалась в оккупации и блокаде" – в самом тяжелом состоянии из всех черноморских курортов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Наше Місто".
Отдыхать на этой косе на границе Херсонской и Николаевского областей любили ценители уединения и уникальной природы. Сейчас эта часть суши - в оккупации.
Из-за пожаров, которые продолжаются с середины апреля, под угрозой уничтожения растительный мир косы (465 видов) - самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, которое достигает 60 гектаров, леса, также розовые озера, животные (4700 видов, из которых 132 вида – краснокнижные), около 240 видов птиц.
Фото: На косе сгорели более полутора тысяч гектаров леса (предоставлено РБК-Украина)
До войны туристы попадали на остров на судах из Николаева и Очакова – перевозку оплачивала известная фирма "Нибулон", которая построила там причал.
Всего на полуострове было более 20 километров пляжных зон, часть которых в районе причала были упорядочені. Там были построены кафе, навесы, душ и туалет, аттракционы. Сейчас вся эта инфраструктура разрушена.
В селе Покровка в центральной части полуострова любили проводить время художники и музиканты, байкеры и джиперы, любители отдыха в палатках.
Всего в нескольких селах на косе проживало примерно 800 жителей. Сейчас жители сел Геройское, Васильевка, Покровка и Покровские хутора оказались отрезанными от "большой земли".
Пожары на Кинбурнской косе продолжаются ежедневно, одновременно возникают несколько очагов возгорания. Полностью выгорел лес вокруг трех сел – Покровки, Васильевки и Покровских хуторов.
К началу августа сгорели 1600 гектаров соснового леса, говорят местные лесники. Пока что удалось защитить от огня основные лесные памятники Кинбурна – "Гиродотив лес", "Волыжин лес", "Дуб Пушкина".
1 августа огонь тушили весь день до 9 вечера – работникам лесхоза удалось сохранить большие участки леса. Так лесники работают уже 4 месяца. После масштабных пожаров в Покровке все покрыто пеплом, хотя село Васильевка ближе к очагу возгорания.
Вода в море вдоль побережья тоже покрыта пеплом, плавают обломки сгоревшей коры. В воздухе - дым и запах горелого, от него нигде не спрятаться. Для коренных жителей эти леса дороже жизни. Эти деревья сажали их деды. Теперь внуки рискуют своей жизнью и здоровьем, спасая Кинбурнский лес от уничтожения.
Население Кинбурнской косы осталось один на один со своей проблемой. Тушить лесные пожары приходится собственными силами. При этом ни зароботков, ни продовольствия, ни возможности уехать люди не имеют.
Уехать или приехать по суше невозможно - единственная дорога со стороны Херсона перекрыта оккупантами. В начале июля семья из Покровки пыталась вернуться домой из Голой Пристани – их прямо в своей машине расстреляли россияне.
Добраться до "материка" можно только моторными лодками, потому что движение паромов и катеров по Днепрообужскому лиману запрещено. Впрочем, жители сетуют: моторная лодка имеет мало места и расходует много топлива, поэтому привозят таким транспортом только самое необходимое: лекарства, крупы, муку, топливо и запчасти для пожарных машин.
Фото: Дым от пожаров чувствуется везде на полуострове (предоставлено РБК-Украина)
На косе не работают магазины и кафе. Отели разграблены, много машин оккупанты отобрали или сожгли. Даже в пределах полуострова местные жители стараются никуда не ездить из-за постоянных обстрелов, а по дороге можно встретить множество российских военных.
Людей похищают и забирают на "фильтрацию" – в вырытой яме держат от нескольких дней до месяцев, где бьют и пытают.
На Кинбурнской косе слабо работает украинская мобильная связь и интернет. Ближайшие вышки находятся по другую сторону лимана – в Очакове.
Помочь средствами на топливо и запчасти для пожарных машин можно по следующим реквизитам.
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