Море і пустеля. Лоукостер Ryanair запускає нові рейси до популярних локацій

Європейський лоукостер Ryanair розширює свою маршрутну мережу і додає 11 нових рейсів до популярних туристичних локацій. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із жовтня 2024 року.
Куди можна буде полетіти за бюджетною ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair розширить мережу польотів з осені 2024 року. Із кінця жовтня пасажири зможуть планувати подорожі за доступною ціною із таких країн: Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Йорданія, Болгарія, Бельгія, Португалія, Німеччина, Угорщина, Франція та Литва.
Зокрема, із 4 європейських міст можна буде полетіти до Йорданії, яка цікава туристам як відпочинком на морі, так і екскурсіями до пам'яток і в пустелю. Помилуватися дюнами та красою природи можна також і на острові Гран-Канарія.
Нові рейси будуть доступні:
Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Вартість квитків із Кракова до Аммана (Йорданія) – 74 євро (на 27 жовтня). Полетіти із Софії до Акаби (Йордоанія) можна приблизно за такою самою ціною (75 євро) 1 листопада.
Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.
Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
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