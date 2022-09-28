Мобілізація гірша за "ковід". Росіяни масово анулюють тури на відпочинок

Жителі РФ масово здають путівки на відпочинок - відмови від турів досягають 30% після оголошення часткової мобілізації 21 вересня.

При цьому авіаквитки опинилися в дефіциті, а тури до безвізової Туреччини подорожчали до мільйона рублів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна за даними Асоціації туроператорів.

Паніка та дефіцит авіаквитків: що відбувається в туризмі

За підрахунками російських туроператорів, рівень відмов від заброньованих путівок досягає 30%. На стільки ж просіли продажі турів.

Анулюють поїздки туристи, яким вручили повістки. Також – ті, хто боїться закриття кордонів. Бронювання турів стало на паузу й через різкий стрибок цін.

"Одні туристи розкуповують квитки через мобілізацію. Інші анулюють поїздки через страхи, треті вичікують. Четверті хочуть на відпочинок, але не можуть дозволити собі через високі ціни", - описує ситуацію керівник однієї з великих туркомпаній країни.

Фото: Аеропорт Стамбула (pixabay.com)

У виданні зазначають, що перешкодою при покупці туру стає висока ціна на авіаквитки. При цьому місця в літаках після ануляції броні не лишаються порожні і гарячі путівки не з'являються - квиток, що звільнився, відразу хтось викуповує.

Туристи стали відмовлятися повертатися з відпочинку додому

"Хочеться звернути увагу туристів, які прагнуть зараз на відпочинок до Туреччини та ОАЕ. Поки ви переживаєте, що ціни на тури до Туреччини з вильотом найближчими днями коштують більше мільйона на двох, Куба скромно стоїть поряд за 180 тисяч рублів", - підказує представник. турбізнесу.

У соцмережах російські турагенти діляться інформацією, що почали отримувати повідомлення від своїх клієнтів на відпочинку в інших країнах, що ті передумали повертатися звідти. При цьому масове перетворення відпустки на еміграцію поки що не спостерігається.

Нагадаємо, ми писали, що в Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації.