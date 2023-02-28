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На міжнародному аукціоні розігрують два прапори із підписом Залужного: як приєднатися

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Вівторок 28 лютого 2023 17:21
На міжнародному аукціоні розігрують два прапори із підписом Залужного: як приєднатися Фото: Розіграш прапору з підписом Залужного (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні продовжують проводити багодійні аукціони на підтримку армії. Український фонд "Це моє місто" спільно з канадським волонтерським фондом "Second Front Ukraine" розігрують два історичні лоти, щоб зібрати на два пікапи для ЗСУ.

Головними лотами доброчинного аукціону будуть два прапори, підписані Валерієм Залужним, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Захід підтримав телеведучий Володимир Остапчук.

Боротьба за свободу Україну та цілісність державного кордону триває. Для підтримки українських захисників фонд "Це моє місто" та канадський волонтерський фонд "Second Front Ukraine" запускають доброчинний аукціон, на якому головними лотами будуть два прапори – Збройних Сил та Державний Прапор України – підписані Головнокомандувачем ЗС України генералом Валерієм Залужним.

"Ці прапори за останній рік стали символом незламності українського війська та України в цілому. Під ними Україна виборює перемогу на полі бою та на дипломатичній арені", – зазначають організатори.

Відео: Благодійний аукціон в підтримку України (youtube.com/This is my city)

Прапор Збройних Сил України та Державний Прапор України будуть виставлені як лоти на благочинному міжнародному аукціоні.

Розіграш відбудеться до четверга 2 березня (4 ранку) по київському часу – (1 березня 2023 року о 21:00 по Торонто).

Ставки можна робити за посиланням.

Мета благодійного аукціону – зібрати кошти на два пікапа для ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, що волонтери розігрували прапор ЗСУ з підписом Залужного.

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