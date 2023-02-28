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На международном аукционе разыгрывают два флага с подписью Залужного: как присоединиться

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Вторник 28 февраля 2023 17:21
На международном аукционе разыгрывают два флага с подписью Залужного: как присоединиться Фото: Розыгрыш флага с подписью Залужного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине продолжают проводить благотворительные аукционы в поддержку армии. Украинский фонд "Це моє місто" совместно с канадским волонтерским фондом "Second Front Ukraine" разыгрывают два исторических лота, чтобы собрать на два пикапа для ВСУ.

Главными лотами благотворительного аукциона будут два флага, подписанные Валерием Залужным, сообщает TRAVEL РБК-Украина. Мероприятие поддержал телеведущий Владимир Остапчук.

Борьба за свободу Украины и целостность государственной границы продолжается. Для поддержки украинских защитников фонд "Це моє місто" и канадский волонтерский фонд "Second Front Ukraine" запускают благотворительный аукцион, на котором главными лотами будут два флага – Вооруженных Сил и Государственный Флаг Украины – подписанные Главнокомандующим ВС Украины генералом Валерием Залужным.

"Эти флаги за последний год стали символом несокрушимости украинского войска и Украины в целом. Под ними Украина борется за победу на поле боя и на дипломатической арене", – отмечают организаторы.

Видео: Благотворительный аукцион в поддержку Украины (youtube.com/This is my city)

Флаг Вооруженных Сил Украины и Государственный Флаг Украины будут выставлены в качестве лотов на благотворительном международном аукционе.

Розыгрыш состоится до четверга 2 марта (4 утра) по киевскому времени – (1 марта 2023 в 21:00 по Торонто).

Ставки можно делать по ссылке.

Цель благотворительного аукциона – собрать средства на два пикапа для ВСУ.

Напомним, мы писали, что волонтеры разыгрывали флаг ВСУ с подписью Залужного.

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