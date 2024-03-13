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Міжнародний сервіс оренди житла забороняє камери у кімнатах: деталі

Середа 13 березня 2024 16:14
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Міжнародний сервіс оренди житла забороняє камери у кімнатах: деталі Фото: Оренда житла через сервіс Airbnb (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb забороняє використання камер відеоспостереження у приміщеннях для оренди. Нова політика сервісу набуде чинності з 30 квітня.

Заборона стосуватиметься і запису звуків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Раніше орендодавцям, які пропонували житло через сервіс Airbnb, дозволялося встановлювати камери у коридорах та вітальнях, якщо про це було вказано в оголошенні. Заборона була лише на встановлення відеокамер у спальнях та санвузлах.

Нова політика забороняє камери у всіх приміщеннях, незалежно від їхнього розташування, призначення чи попередження про них в оголошенні.

Так само не можна прослуховувати та записувати голоси і звуки. Орендодавцям дозволено буде лише вимірювати шум у децибелах та користуватися камерами дверних дзвінків.

За порушення цієї політики після 30 квітня облікові записи орендодавців можуть видалити з Airbnb.

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