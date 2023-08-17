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Міжнародний фонд починає прийом заявок на виплати і допомогу: хто може звернутися

Фото: Наслідки обстрілів у Запорізькій області 14 серпня 2023 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародна організація Dorcas розпочинає реєстрацію на допомогу для мешканців та переселенців у Запорізькій області. Йдеться про виплати, непродовольчі товари та відновлення пошкодженого житла.

Хто може претендувати допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал фонду.

Dorcas – це міжнародна організація, яка активно допомагає українцям. Донором проекту, спрямованого на надання допомоги населенню, постраждалому від війни, є Офіс ООН з координації гуманітарних питань.

Фонд оголосив про прийом заявок на допомогу у трьох територіальних громадах Запорізької області: Вільнянській, Кушугумській та Комишуваська.

Отримати можна такі види допомоги:

  • грошова допомога;
  • надання непродовольчих товарів;
  • психологічна підтримка;
  • відновлення пошкодженого житла.

Претендувати на допомогу можуть мешканці зазначених громад та переселенці із окупованих територій чи районів з активними бойовими діями, якщо вони належать до таких категорій:

  • особи з інвалідністю;
  • люди з тяжкими хронічними захворюваннями (має бути довідка від лікаря 2023 року);
  • людина, яка перенесла операцію чи готується до операції (треба пред'явити направлення лікаря);
  • пенсіонери;
  • люди похилого віку (від 60 років);
  • вагітні та матері з дітьми до 3 років;
  • багатодітні сім'ї (троє та більше дітей до 18 років);
  • матір-одиначка чи батько-одинак або опікуни неповнолітніх дітей;
  • документ про реєстрацію пошкодженого житла внаслідок бойових дій.

В анкеті необхідно вказати, чи не отримували заявники гуманітарну допомогу упродовж останнього місяця.

Прийом дзвінків здійснюється за телефонами: +38-063-800-29-06; +38-06-200-59-31 з 9:00 по 17.00 (будні дні).

Навесні фонд Dorcas призупинив прийом заявок на допомогу в Запорізькій, Закарпатській областях та у Дніпрі. Вразливим категоріям переселенців виплачували по 6600 гривень.

Раніше повідомлялося, як постраждалим від війни в Україні отримати допомогу.

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