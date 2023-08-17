Міжнародний фонд починає прийом заявок на виплати і допомогу: хто може звернутися

Міжнародна організація Dorcas розпочинає реєстрацію на допомогу для мешканців та переселенців у Запорізькій області. Йдеться про виплати, непродовольчі товари та відновлення пошкодженого житла.
Хто може претендувати допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал фонду.
Dorcas – це міжнародна організація, яка активно допомагає українцям. Донором проекту, спрямованого на надання допомоги населенню, постраждалому від війни, є Офіс ООН з координації гуманітарних питань.
Фонд оголосив про прийом заявок на допомогу у трьох територіальних громадах Запорізької області: Вільнянській, Кушугумській та Комишуваська.
Отримати можна такі види допомоги:
Претендувати на допомогу можуть мешканці зазначених громад та переселенці із окупованих територій чи районів з активними бойовими діями, якщо вони належать до таких категорій:
В анкеті необхідно вказати, чи не отримували заявники гуманітарну допомогу упродовж останнього місяця.
Прийом дзвінків здійснюється за телефонами: +38-063-800-29-06; +38-06-200-59-31 з 9:00 по 17.00 (будні дні).
Навесні фонд Dorcas призупинив прийом заявок на допомогу в Запорізькій, Закарпатській областях та у Дніпрі. Вразливим категоріям переселенців виплачували по 6600 гривень.
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