Міжнародний фонд починає прийом заявок на виплати і допомогу: хто може звернутися

Фото: Наслідки обстрілів у Запорізькій області 14 серпня 2023 року (gettyimages.com)

Міжнародна організація Dorcas розпочинає реєстрацію на допомогу для мешканців та переселенців у Запорізькій області. Йдеться про виплати, непродовольчі товари та відновлення пошкодженого житла.

Хто може претендувати допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал фонду.

Dorcas – це міжнародна організація, яка активно допомагає українцям. Донором проекту, спрямованого на надання допомоги населенню, постраждалому від війни, є Офіс ООН з координації гуманітарних питань.

Фонд оголосив про прийом заявок на допомогу у трьох територіальних громадах Запорізької області: Вільнянській, Кушугумській та Комишуваська.

Отримати можна такі види допомоги:

грошова допомога;

надання непродовольчих товарів;

психологічна підтримка;

відновлення пошкодженого житла.

Претендувати на допомогу можуть мешканці зазначених громад та переселенці із окупованих територій чи районів з активними бойовими діями, якщо вони належать до таких категорій:

особи з інвалідністю;

люди з тяжкими хронічними захворюваннями (має бути довідка від лікаря 2023 року);

людина, яка перенесла операцію чи готується до операції (треба пред'явити направлення лікаря);

пенсіонери;

люди похилого віку (від 60 років);

вагітні та матері з дітьми до 3 років;

багатодітні сім'ї (троє та більше дітей до 18 років);

матір-одиначка чи батько-одинак або опікуни неповнолітніх дітей;

документ про реєстрацію пошкодженого житла внаслідок бойових дій.

В анкеті необхідно вказати, чи не отримували заявники гуманітарну допомогу упродовж останнього місяця.

Прийом дзвінків здійснюється за телефонами: +38-063-800-29-06; +38-06-200-59-31 з 9:00 по 17.00 (будні дні).

Навесні фонд Dorcas призупинив прийом заявок на допомогу в Запорізькій, Закарпатській областях та у Дніпрі. Вразливим категоріям переселенців виплачували по 6600 гривень.

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