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Международный фонд начинает прием заявок на выплаты и помощь: кто может обратиться

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Четверг 17 августа 2023 11:43
Международный фонд начинает прием заявок на выплаты и помощь: кто может обратиться Фото: Последствия обстрелов в Запорожской области 14 августа 2023 года (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Международная организация Dorcas начинает регистрацию на помощь жителям и переселенцам в Запорожской области. Речь идет о выплатах, непродовольственных товарах и восстановлении поврежденного жилья.

Кто может претендовать на помощь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграмм-канал фонда.

Dorcas – это международная организация, активно помогающая украинцам. Донором проекта, направленного на оказание помощи населению, пострадавшему от войны, является Офис ООН по координации гуманитарных вопросов.

Фонд объявил о приеме заявок на помощь в трех территориальных общинах Запорожской области: Вольнянской, Кушугумской и Камышевашской.

Получить можно следующие виды помощи:

  • денежная помощь;
  • предоставление непродовольственных товаров;
  • психологическая поддержка;
  • восстановление поврежденного жилья.

Претендовать на помощь могут жители указанных общин и переселенцы с оккупированных территорий или районов с активными боевыми действиями, если они принадлежат к следующим категориям:

  • лица с инвалидностью;
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (должна быть справка от врача 2023 года);
  • человек, перенесший операцию или готовящийся к операции (нужно предъявить направление врача);
  • пенсионеры;
  • пожилые люди (от 60 лет);
  • беременные и мамы с детьми до 3 лет;
  • многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
  • мать-одиночка или отец-одиночка или опекуны несовершеннолетних детей;
  • документ о регистрации поврежденного жилья в результате боевых действий.

В анкете необходимо указать, не получали ли заявители гуманитарную помощь в течение последнего месяца.

Прием звонков осуществляется по телефонам: +38(063)800-29-06; +38(066)200-59-31 с 9:00 до 17.00 (будние дни).

Весной фонд Dorcas приостановил прием заявок на помощь в Запорожской, Закарпатской областях и Днепре. Уязвимым категориям переселенцев выплачивали по 6600 гривен.

Ранее сообщалось, как пострадавшим от войны в Украине получить помощь .

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