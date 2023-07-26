Міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн: перелік напрямків

Із 26 липня "Укрзалізниця" продаватиме квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.

Водночас, повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна буде тільки претензійним порядком через каси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Квитки на які поїзди треба купувати через сайт чи додаток

Продаж квитків на міжнародні рейси "Укрзалізниці" відбуватиметься так:

поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзд 93/94 Харків-Хелм – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзди 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзд 36/35 Одеса-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзд 73/74 Харків-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;

– продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси; поїзд №67/68 Київ-Варшава – продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси;

– продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси; "Інтерсіті+" №705/706, 715/716 Київ-Перемишль – продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн;

– продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн; поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів – продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Через каси придбати і повернути квитки можна буде на такі поїзди:

№749/149 Київ-Відень;

№140/149 Чоп-Відень;

№961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;

№31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Зазначається, що інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває.

Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Коли можна придбати квитки на міжнародні рейси

Продаж квитків на усі міжнародні рейси "Укрзалізниці" відривається за 20 днів.

Продажі на найбільш затребуваний поїзд №67/68 Київ-Варшава починатимуться щодня о 09:00, на всі інші напрямки – щодня о 08:00.

Також квитки з'являтимуться у відкритому продажі після повернення іншими пасажирами:

місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за 2 доби до відправки;

місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.

Нагадаємо, ми писали, чи чекають поїзди "УЗ" пасажирів, які запізнюються у Польщі.

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