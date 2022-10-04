Між Варшавою і Краковом. Ще одне польське місто надасть квартири українцям
Польські міста продовжують готувати квартири для українських біженців. Міська влада Кельце відремонтує 14 квартир, куди українці зможуть заселитися на початку 2023 року.
Про умови отримання такого житла TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
Програма охопить людей з інвалідністю і матерів із дітьми
Міська влада Кельце збирається підготувати 14 квартир для біженців з України. Зараз триває тендерна процедура на ремонтні роботи у комунальному житлі.
Передбачається, що квартири для українців відремонтують до кінця 2022 року, а заселитися біженці зможуть на початку 2023-го.
У місті розробляють умови, за якими виділятимуть житло охочим. Відомо, що програма охоплюватиме людей з інвалідністю, одиноких людей або матерів з дітьми, які після приїзду до Польщі опинилися в складних умовах. Кожен випадок будуть розглядати індивідуально у міському осередку допомоги родинам у Кельце.
Фото: Українські біженців в місті Кельце (facebook.com/KielcezUkraina)
Жити у виділених квартирах біженці зможуть тимчасово – ймовірно, поки не зможуть повернутися додому. Після цього це комунальне житло використовуватися для потреб місцевих мешканців, які що опинилися в складній життєвій ситуації.
Місто Кельце з населенням до 200 тисяч осіб є відомим туристичним центром завдяки горам та нацпарку. Для українських біженців там зручне розташування - місто знаходиться за 150 км від Варшави (від 2 годин потягом) та за сотню кілометрів від Кракова.
Раніше повідомлялося, що для біженок із дітьми створять центр у місті Замостя Люблінського воєводства. Там планувалося підготувати 10 повноцінних квартир гарної якості, в яких могли б розміститися до 40 людей.
Нагадаємо, ми писали, як поляки ставляться до наших біженців.