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У місцях лавин. В Карпатах поновлюють зимове маркування для туристів

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Понеділок 17 жовтня 2022 16:57
У місцях лавин. В Карпатах поновлюють зимове маркування для туристів Фото: Встановлення орієнтирів у Карпатах (колаж РБК-Україна/Василь Фіцак)
Автор: Ольга Маджумдар

У Карпатах почали встановлювати орієнтири для туристів взимку – для орієнтації на місцевості та маркування місць, де можливі лавини.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку у Facebook гірського рятувальника Василя Фіцака.

"Він разом із волонтерами розпочав перший етап встановлення орієнтирів від гори Смотрич до гори Піп Іван.

"Загалом встановили 44 пластикові тички між основними орієнтаційними стовпами, 40 табличок знаків маркування на стовпи, також попереджувальні таблиці в лавинонебезпечних ділянках", - написав рятувальник.

Попереду ще кілька етапів маркування. Туристів закликають не псувати пластикові палки та таблички, які встановлюють на ключових ділянках маршрутів із вказання напрямку та відстані до вершин. На деяких табличках розміщені посилання на додаток "Порятунок в горах".

"До уваги туристів! Не витягуйте орієнтирів, не шкодьте таблички. Цінуймо працю ближнього", - звернувся Василь Фіцак до відвідувачів гірських маршрутів.

У місцях лавин. В Карпатах поновлюють зимове маркування для туристівФото: Встановлення зимових орієнтирів (facebook.com/vasyl.fitsak)

Загалом у Карпатах налічується близько двохсот лавинних осередків – місць, де сходять лавини. Навіть через незначний зсув снігу у кілька десятків кубічних метрів можуть створити смертельну пастку для людини. Тому таблички з попередженням про такі місця є вкрай важливими.

Так само стовпи із вказівниками встановлені з метою допомогти туристам не збитися з маршруту та знайти дорогу назад.

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