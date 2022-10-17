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В местах лавин. В Карпатах возобновляют зимнюю маркировку для туристов

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Понедельник 17 октября 2022 16:57
В местах лавин. В Карпатах возобновляют зимнюю маркировку для туристов Фото: Установка ориентиров в Карпатах (коллаж РБК-Украина/Василий Фицак)
Автор: Ольга Маджумдар

В Карпатах начали устанавливать ориентиры для туристов зимой – для ориентации на местности и маркировки мест, где возможны лавины.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу в Facebook горного спасателя Василия Фицака.

Он вместе с волонтерами начал первый этап установления ориентиров от горы Смотрич до горы Поп-Иван.

"В общей сложности установили 44 пластиковых шеста между основными ориентационными столбами, 40 табличек знаков маркировки на столбы, а также предупредительные таблицы в лавиноопасных участках", - написал спасатель.

Впереди еще несколько этапов маркировки. Туристов призывают не портить пластиковые палки и таблички, устанавливаемые на ключевых участках маршрутов с указанием направления и расстояния до вершин. На некоторых табличках размещены ссылки на приложение "Спасение в горах".

"Вниманию туристов! Не вытаскивайте ориентиров, не повреждайте таблички. Давайте ценить труд ближнего", - обратился Василий Фицак к посетителям горных маршрутов.

В местах лавин. В Карпатах возобновляют зимнюю маркировку для туристовФото: Установка зимних ориентиров (facebook.com/vasyl.fitsak)

В Карпатах насчитывается около двухсот лавинных очагов – мест, где сходят лавины. Даже из-за незначительного смещения снега в несколько десятков кубических метров могут создать смертельную ловушку для человека. Поэтому таблички с предупреждением о таких местах крайне важны.

Так же столбы с указателями установлены с целью помочь туристам не сбиться с маршрута и найти обратный путь.

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