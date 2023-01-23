Місця закінчилися. В Ірландії закривають основний центр прийому біженців

Влада Ірландії просить біженців не приїжджати в країну через брак житла. У Департаменті інтеграції заявили про зупинення прийому новоприбулих у транзитному пункті Citywest.

Шукачів притулку попереджають, що вони можуть опинитися без даху над головою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Зазначається, що попередження не приїжджати до Ірландії не стосується українців. У країну продовжують їхати шукачі міжнародного захисту з інших країн. За перші два тижні січня 2023 року прибуло 1500 біженців, при цьому за тиждень близько 50 людей з різних країн прибувають для набуття статусу біженця.

"Департамент просить тих, хто зараз перебуває у безпечних місцях, не їхати до Ірландії найближчим часом, оскільки розміщення не може бути гарантовано", – повідомив представник відомства.

Також міністр інтеграції Родерік О'Горман у п'ятницю повідомив, що найближчими днями транзитний центр для біженців Citywest Transit у Дубліні закриють для новоприбулих біженців.

Фото: Допомога українським біженцям в Ірландії (gettyimages.com)

За його словами, всі зусилля спрямують на те, щоб надати житло найуразливішим категоріям: жінкам, дітям та людям з обмеженими можливостями. Для решти існує ризик залишитись на вулиці. Їм нададуть талони на харчування та зв'яжуться, коли з'явиться житло.

Це вже втретє, коли уряд змушений закрити хаб для новоприбулих, але цього разу закриття може тривати кілька тижнів. Нестачу житла прогнозують щонайменше до середини лютого. Відкриття 200 модульних будинків перенесли з листопада 2022 року на весну 2023 року.

Ірландія прийняла та надала дах уже 52 800 українським біженцям, а також 19 350 біженцям з інших країн.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Ірландії скасували безкоштовну послугу.