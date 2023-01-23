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Места закончились. В Ирландии закрывают основной центр приема беженцев

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Понедельник 23 января 2023 12:14
Места закончились. В Ирландии закрывают основной центр приема беженцев Фото: Транзитный центр для беженцев Citywest в Дублине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Ирландии просят беженцев не приезжать в страну из-за нехватки жилья. В Департаменте интеграции заявили об остановке приема новоприбывших в транзитном пункте Citywest.

Искателей убежища предупреждают, что они могут оказаться без крыши над головой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Отмечается, что предупреждение не приезжать в Ирландию не относится к украинцам. При этом в страну продолжают ехать искатели международной защиты из других стран. За первые две недели января 2023 года прибыли 1500 беженцев, при этом за неделю около 50 людей из разных стран прибывают для получения статуса беженца.

"Департамент просит тех, кто в настоящее время находится в безопасных местах, не ехать в Ирландию в ближайшее время, поскольку размещение не может быть гарантировано", – сообщил представитель ведомства.

Также министр интеграции Родерик О'Горман в пятницу сообщил, что в ближайшие дни транзитный центр для беженцев Citywest Transit в Дублине закроют для новоприбывающих беженцев.

Места закончились. В Ирландии закрывают основной центр приема беженцевФото: Допомога українським біженцям в Ірландії (gettyimages.com)

По его словам, все усилия направят на то, чтобы предоставить жилье наиболее уязвимым категориям: женщинам, детям и людям с ограниченными возможностями. Для остальных существует риск остаться на улице. Им предоставят талоны на питание и свяжутся, когда появится жилье.

Это уже третий раз, когда правительство было вынуждено закрыть хаб для вновь прибывших, но на этот раз закрытие может длиться несколько недель. Нехватку жилья прогнозируют минимум до середины февраля. Открытие 200 модульных домов перенесли с ноября 2022 на весну 2023.

Ирландия приняла и предоставила кров уже 52 800 украинским беженцам, а также 19 350 беженцам из других стран.

Напомним, мы писали, что украинцам в Ирландии отменили бесплатную услугу.

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