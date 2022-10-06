Місць немає. Німецькі міста зупиняють прийом біженців

Міста центральної Німеччини запроваджують мораторій на приїзд українських біженців через неможливість їх розмістити – місць не залишилося у готелях, таборах та навіть спортзалах.

Чотири великих міста оголосили, що вони більше не прийматимуть біженців з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на mdr.de.

Для біженців розчищають спортзали у школах та готують гуртожитки

До Німеччини прибуло вже понад мільйон українців після початку війни. Біженці продовжують їхати і восени, а місцева влада не може знайти варіанти, де їх розмістити.

"Є проблеми, готельних номерів більше немає, а первинні приймальні частково закриті, тому у нас там вже напружена ситуація", - повідомив Герд Ландсберг, генеральний директор німецької асоціації міст і муніципалітетів.

Компанія MDR AKTUELL провела опитування влади у семи найбільших містах центральної Німеччини. Результати показують, наскільки напружена ситуація.

Кілька тижнів тому влада Дрездена оголосила, що припиняє прийом українських біженців. Міста Галле, Магдебург та Гера тепер також повідомляють, що більше можуть більше приймати біженців з України.

Близькі до меж своїх можливостей міста Ерфурт і Хемніц. У міській адміністрації Ерфурта повідомили, що у шкільних спортзалах місць уже немає.

Фото: Тимчасовий пункт прийому біженців у Німеччині (gettyimages.com)

Поки що тільки в Лейпцигу існуючого житла для біженців достатньо в 2022 році за умови, що не станеться нової хвилі.

У деяких містах нині знову розчищають шкільні спортзали та беруть в оренду пансіонати, готелі та гуртожитки для розміщення біженців, як це було у 2015 році на початку міграційної кризи.

"Нам потрібні такі люди" - чиновники про українців

На можливості міст приймати українців дуже впливає потік біженців із інших країн: Сирії, Іраку, Афганістану, які прибувають через Сербію. Також багато росіян також просять притулку після оголошення мобілізації у РФ.

При цьому прийом українських біженців не сприймається як проблема з огляду на те, як вони легко інтегруються в ринок праці.

"Це ще один шанс вирішити дефіцит кваліфікованих робітників. Тому що більшість із них — переважно жінки — добре освічені. Нам потрібні такі люди. Догляд за дітьми та мовні курси одночасно, звісно, посилюються", - зазначив Герд Ландсберг.

Фото: Українка у Німеччині у пошуку роботи (gettyimages.com)

За його словами, наступного тижня відбудеться саміт біженців, куди федеральне міністерство внутрішніх справ запросило муніципалітети. Там обговорюватимуться питання справедливого розподілу біженців у межах країни.

Асоціація закликає федеральний уряд виділити регіонам кілька мільярдів євро для розміщення біженців цього і наступного року.

Нагадаємо, ми писали, що в європейській країні передумали запроваджувати платний проїзд для українців .