Мест нет. Немецкие города останавливают прием беженцев

Города центральной Германии вводят мораторий на приезд украинских беженцев из-за невозможности их разместить – мест не осталось в отелях, лагерях и даже спортзалах.

Четыре больших города объявили, что они больше не будут принимать беженцев из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на mdr.de.

Для беженцев расчищают спортзалы в школах и готовят общежития

В Германию прибыло уже больше миллиона украинцев после начала войны. Беженцы продолжают ехать и осенью, а местные власти не могут найти варианты, где их разместить.

"Есть проблемы, гостиничных номеров больше нет, а первичные приемные частично закрыты, так что у нас там уже напряженная ситуация",- сообщил Герд Ландсберг, генеральный директор немецкой ассоциации городов и муниципалитетов.

Компания MDR AKTUELL провела опрос властей в семи крупнейших городах центральной Германии. Результаты показывают, насколько напряженная обстановка.

Несколько недель назад власти Дрездена объявили, что прекращают прием украинских беженцев. Города Галле, Магдебург и Гера теперь также сообщают, что больше могут больше принимать беженцев из Украины.

Близки к пределу своих возможностей города Эрфурт и Хемниц. В городской администрации Эрфурта ссобщили, що в школьных спортзалах мест уже нет.

Фото: Временный пункт приема беженцев в Германии (gettyimages.com)

Пока только в Лейпциге существующего жилья для беженцев достаточно в 2022 году при условии, что не случится новой волны.

В некоторых городах в настоящее время снова расчищают школьные спортзалы и берут в аренду пансионаты, гостиницы и общежития для размещения беженцев, как это было в 2015 году в начале миграционного кризиса.

"Нам нужны такие люди" – чиновники об украинцах

На возможности городов принимать украинцев сильно влияет поток беженцев из других стран: Сирии, Ирака, Афганистана, которые прибывают через Сербию. Также много россиян также просят убежища после объявления мобилизации в РФ.

При этом прием украинских беженцев не воспринимается как проблема с учетом того, как они легко интегрируются в рынок труда.

"Это еще один шанс решить дефицит квалифицированных рабочих. Потому что большинство из них — в основном женщины — хорошо образованы. Нам нужны такие люди. Уход за детьми и языковые курсы одновременно, конечно, усиливаются", - отметил Герд Ландсберг.

Фото: Украинка в Германии в поиске работы (gettyimages.com)

По его словам, на следующей неделе состоится саммит по беженцам, куда Федеральное министерство внутренних дел пригласило муниципалитеты. Там будут обсуждаться вопросы справедливого распределения беженцев в пределах страны.

Ассоциация призывает федеральное правительство выделить регионам несколько миллиардов евро для размещения беженцев в этом и следующем году.

Напомним, мы писали, что в европейской стране передумали вводить платный проезд для украинцев.