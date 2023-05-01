Мільйон заявок. Канада приймає рекордну хвилю української еміграції

Канада отримала майже 1 млн заявок у рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) і схвалила понад 650 тисяч з них.

Наразі країна приймає найбільшу в своїй історії хвилю української еміграції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на infotel.ca.

Чому Канада така популярна серед українців

У Канаді найбільша українська діаспора у світі. За даними перепису 2016 року, 4% населення Канади (1,36 млн людей), повідомили, що мають українське коріння. Отже чимало біженців мають родичів у цій країні.

Канада знаходиться далеко від Росії, у Північній Америці люди почуваються набагато безпечніше, ніж у Європі.

З часу закінчення Другої світової війни українцям ніколи не було так легко приїхати до Канади. Програма CUAET дозволяє громадянам України та членам їхніх сімей приїхати до Канади на термін до 3 років. Українці можуть подавати документи на безкоштовну гостьову візу та відкритий дозвіл на роботу чи навчання.

За даними уряду, незважаючи на видані понад 650 000 віз, менше 150 000 українців прибули до Канади з моменту початку програми. Це означає, що близько 80% українських заявників, які отримали візу, вирішують не переїжджати до Канади. Деякі кажуть, що квитки на літак занадто дорогі. Інших зупиняє заборона виїзду чоловіків з України.

Фото: У Канаді найбільша українська діаспора (unsplash.com/kedar-gadge)

Що думають українці про життя в Канаді

Більшість українців чекають на канадську візу в Європі. Після її схвалення вони стикаються з дилемою: залишитися в Європі чи приїхати до Канади.

Група "Українці в Канаді" у Facebook стала майданчиком для обміну думками.

Одна з учасниць радить українцям, які проживають у Німеччині, залишатися там.

"Тут, у Канаді, ви страшенно сумуватимете за європейською архітектурою та культурою, за можливістю поїхати на вихідні в будь-яку країну Європи. Ви будете сумувати за теплим кліматом", – написала Ірина, яка живе в Калгарі, Альберта.

Чотири місяці тому Олександр приїхав до Канади. До переїзду в Торонто близько півроку прожив у Німеччині.

"Тут ти можеш не відчувати себе іммігрантом, але тільки після того, як вивчиш мову. У соціальному плані Німеччина однозначно краща. У Канаді зовсім по-іншому", – прокоментував він.

З іншого боку, Володимир, який живе в Британській Колумбії, сказав, що життя в Німеччині було "похмурим".

"Канада і Німеччина – це рай і пекло. Тільки Канада", – написав він.

Марина переїхала до Едмонтона з Маріуполя полюбила гостинність канадців.

"Ми тут з червня і скажу, що люди тут чудові! Скрізь є допомога. Усі вони – іммігранти певного покоління. Якщо Канада – ваша мрія – йдіть до неї", – написала біженка.

Фото: Майже 150 тисяч українців приїхали в Канаду з 2022 року (gettyimages.com)

Шість хвиль української імміграції

Канада понад століття приймає емігрантів з України. Перша хвиля українців приїхала до Канади, коли міністр внутрішніх справ Канади Кліффорд Сіфтон у 1897 році оприлюднив запрошення на переселення до Канади в Україні. Уряд безкоштовно надав іммігрантам землю в канадських преріях.

Ще одна хвиля українців прибула після Першої світової війни, коли Україна стала частиною Радянського Союзу. Потім тисячі українців переїхали до Канади після Другої світової війни, коли західну частину України опинилася під владою СРСР.

Наступна хвиля імміграції почалася після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, а потім через економічні причини перетворилася на звичайну імміграцію, яку в Україні називають "хвилею економічної імміграції".

Нинішня хвиля імміграції почалася з нещодавнім вторгненням Росії в Україну, що призвело до переміщення мільйонів українців. У відповідь уряд Канади запровадив нові заходи щодо допуску українців до Канади.

Видання наводить статистику хвиль еміграції українців до Канади:

перша хвиля – 1897-1915 роки – 150 тисяч українців;

друга хвиля – 1920-1941 роки – 67 тисяч українців;

третя хвиля – 1945-1952 роки – 30 тисяч українців;

четверта хвиля – 1991-2016 роки – 112 тисяч українців;

п'ята хвиля – 2017-2021 роки – 14 тисяч українців;

шоста хвиля – з 2022 року – 148,3 тисячі українців.

Нагадаємо, ми писали, що Канада продовжила програму CUAET для українців.