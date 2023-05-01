Миллион заявок. Канада принимает рекордную волну украинской эмиграции

Канада получила около 1 млн заявок в рамках канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) и одобрила более 650 тысяч из них.

В настоящее время страна принимает величайшую в своей истории волну украинской эмиграции, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на infotel.ca.

Почему Канада так популярна среди украинцев

В Канаде самая большая украинская диаспора в мире. По данным переписи 2016 года, 4% населения Канады (1,36 млн человек), сообщили, что у них есть украинские корни. Так что у многих беженцев есть родственники в этой стране.

Канада находится далеко от России, в Северной Америке люди чувствуют себя гораздо безопаснее, чем в Европе.

С момента окончания Второй мировой войны украинцам никогда не было настолько легко приехать в Канаду. Программа CUAET позволяет гражданам Украины и членам их семей приехать в Канаду на срок до 3 лет. Украинцы могут подавать документы на бесплатную гостевую визу и открытое разрешение на работу или обучение.

По данным правительства, несмотря на выданные более 650 000 виз, менее 150 000 украинцев прибыли в Канаду с момента начала программы. Это означает, что около 80% получивших визу украинских заявителей решают не переезжать в Канаду. Некоторые говорят, что билеты на самолет слишком дорогие. Остальных останавливает запрет выезда мужчин из Украины.

Фото: В Канаде самая большая украинская диаспора (unsplash.com/kedar-gadge)

Что думают украинцы о жизни в Канаде

Большинство украинцев ждут канадскую визу в Европе. После одобрения они сталкиваются с дилеммой: остаться в Европе или приехать в Канаду.

Группа "Украинцы в Канаде" в Facebook стала площадкой для обмена мнениями.

Одна из участниц советует проживающим в Германии украинцам оставаться там.

"Здесь, в Канаде, вы будете страшно скучать по европейской архитектуре и культуре, по возможности уехать на выходные в любую страну Европы. Вы будете скучать по теплому климату", – написала Ирина, живущая в Калгари, Альберта.

Четыре месяца назад Александр приехал в Канаду. До переезда в Торонто около полугода жил в Германии.

"Здесь ты можешь не чувствовать себя иммигрантом, но только после того, как выучишь язык. В социальном плане Германия однозначно лучше. В Канаде совсем по-другому", – прокомментировал он.

С другой стороны, Владимир, живущий в Британской Колумбии, сказал, что жизнь в Германии была "хмурой".

"Канада и Германия – это рай и ад. Только Канада", – написал он.

Марина переехала в Эдмонтон из Мариуполя и полюбила гостеприимство канадцев.

"Мы здесь с июня и скажу, что люди здесь замечательные! Везде есть помощь. Все они – иммигранты определенного поколения. Если Канада – ваша мечта – идите к ней", – написала беженка.

Фото: Почти 150 тысяч украинцев приехали в Канаду с 2022 года (gettyimages.com)

Шесть волн украинской иммиграции

Канада больше века принимает эмигрантов из Украины. Первая волна украинцев приехала в Канаду, когда министр внутренних дел Канады Клиффорд Сифтон в 1897 году обнародовал приглашение на переселение в Канаду в Украине. Правительство бесплатно предоставило иммигрантам землю в канадских прериях.

Еще одна волна украинцев прибыла после Первой мировой войны, когда Украина стала частью Советского Союза. Затем тысячи украинцев переехали в Канаду после Второй мировой войны, когда западная часть Украины оказалась во власти СССР.

Следующая волна иммиграции началась после распада Советского Союза в 1991 году, а затем по экономическим причинам превратилась в обычную иммиграцию, которую в Украине называют "волной экономической иммиграции".

Нынешняя волна иммиграции началась с недавним вторжением России в Украину, что привело к перемещению миллионов украинцев. В ответ правительство Канады ввело новые меры по допуску украинцев в Канаду.

Издание приводит статистику волн эмиграции украинцев в Канаду:

первая волна – 1897-1915 годы – 150 тысяч украинцев;

вторая волна – 1920-1941 годы – 67 тысяч украинцев;

третья волна – 1945-1952 годы – 30 тысяч украинцев;

четвертая волна – 1991-2016 годы – 112 тысяч украинцев;

пятая волна – 2017-2021 годы – 14 тысяч украинцев;

шестая волна – с 2022 года – 148,3 тысячи украинцев.

Напомним, мы писали, что Канада продлила программу CUAET для украинцев.