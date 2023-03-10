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Мілітарі-аукціон від Клопотенка. Волонтери розігрують тубуси від NLAW і джавеліна

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П'ятниця 10 березня 2023 17:11
Мілітарі-аукціон від Клопотенка. Волонтери розігрують тубуси від NLAW і джавеліна Фото: Розіграш від Євгена Клопотенка (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні триває серія аукціонів на підтримку бійців. За ініціативи фонду “Це моє місто” кошти збирає відомий кухар і громадський діяч Євген Клопотенко.

Ціль аукціону – зібрати кошти на пікап для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку фонду.

Зірка розігрує три лоти з метою зібрати 500 тисяч гривень і придбати авто для захисників.

"Разом із кількома своїми друзями, яких ви всі добре знаєте, я підтримую серію аукціонів "Північна фортеця". Для вас не один, не два, а цілих три лоти. Це NLAW, підписаний командувачем військ Оперативного командування "Північ", Героєм України Віктором Ніколюком, РПГ-26, а також тубус від джавеліна, який зараз є дуже популярною річчю серед шанувальників військової справи",– розповідає Євген Клопотенко.

Гроші збирають на пікап для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Правила участі в розіграші:

  • зробити донат на суму не менше 200 грн;
  • вказати у коментарях до донату посилання на профіль у facebook чи instagram або e-mail, щоб учасника можно було знайти у випадку перемоги.

Найцінніший лот (NLAW з підписом Віктора Ніколюка) отримає той, хто зробить найбільший донат.

Мілітарі-аукціон від Клопотенка. Волонтери розігрують тубуси від NLAW і джавелінаФото: Мілітарі-аукціон від Євгена Клопотенка (instagram.com/tse.moe.misto)

Після завершення розіграшу та визначення власника NLAW, два інших лоти – РПГ-26 та тубус від джавеліна – будуть розіграні серед решти учасників незалежно від розміру їхніх внесків.

Чим більша сума донату – 200, 400, 600 грн – тим більший шанс виграшу.
Переможець розіграшу буде визначений 12 березня у прямому ефірі на сторінці фонду "Це моє місто".

Внести кошти можна за посиланням send.monobank.ua.

Нагадаємо, ми писали, що на міжнародному аукціоні розігрували два прапори із підписом Залужного.

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