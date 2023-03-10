ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Милитари-аукцион от Клопотенко. Волонтеры разыгрывают тубусы от NLAW и джавелина

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 17:11
Милитари-аукцион от Клопотенко. Волонтеры разыгрывают тубусы от NLAW и джавелина Фото: Розыгрыш от Евгения Клопотенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине проходит серия аукционов в поддержку бойцов. По инициативе фонда "Це моє місто" средства собирает известный повар и общественный деятель Евгений Клопотенко.

Цель аукциона – собрать средства на пикап для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу фонда.

Звезда разыгрывает три лота с целью собрать 500 тысяч гривен и приобрести автомобиль для защитников.

"Вместе с несколькими своими друзьями, которых вы все хорошо знаете, я поддерживаю серию аукционов "Північна фортеця". Для вас не один, не два, а целых три лота. Это NLAW, подписанный командующим войсками Оперативного командования "Север", Героем Украины Виктором Николюком, РПГ-26, а также тубус от джавелина, который сейчас является очень популярной вещью среди поклонников военного дела", – рассказывает Евгений Клопотенко.

Деньги собирают на пикап для бойцов 1-й отдельной танковой Сиверской бригады.

Правила участия в розыгрыше:

  • сделать донат на сумму не менее 200 грн;
  • указать в комментариях к донату ссылку на профиль в facebook или instagram или e-mail, чтобы участника можно было найти в случае победы.

Самый ценный лот (NLAW с подписью Виктора Николюка) получит тот, кто сделает самый большой донат.

Милитари-аукцион от Клопотенко. Волонтеры разыгрывают тубусы от NLAW и джавелинаФото: Милитари-аукцион от Евгения Клопотенко (instagram.com/tse.moe.misto)

После завершения розыгрыша и определения владельца NLAW, два других лота – РПГ-26 и тубус от джавелина – будут разыграны среди остальных участников вне зависимости от размера их взносов.

Чем больше сумма доната – 200, 400, 600 грн – тем больше шанс выигрыша.
Победитель розыгрыша будет определен 12 марта в прямом эфире на странице фонда "Це моє місто".

Внести средства можно по ссылке send.monobank.ua.

Напомним, мы писали, что на международном аукционе разыгрывали два флага с подписью Залужного.

Читайте РБК-Украина в Google News
звезды шоу-бизнеса сбор на ВСУ
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Наталья Будянская
Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения