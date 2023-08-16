Менше за дані ООН. Скільки українців не повернулися в Україну з початку війни

Із початку війни виїхали з України і не повернулися лише 2,4 млн українців. Про це свідчать дані Держприкордонслужби про кількість людей, які офіційно перетнули кордон.

Частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилася у рази, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані платформи Опендатабот.

У першому півріччі 2022 року з України виїхали і не повернулися 2,6 млн громадян, тоді як за перші 6 місяців 2023 року – 230 тисяч осіб. Це в 11 разів менше, ніж за ці самі місяці торік.

Вже у другому півріччі 2022 року люди активніше поверталися, ніж виїжджали – тоді прибули на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхали з України.

Загалом від початку війни з України виїхали та не повернулися 2,7 млн осіб. Із них громадянами України є 2,4 млн людей, решта – іноземці.

Ще у березні і квітні поточного року кількість українців, які прибули до України, переважала на тими, хто виїхав за кордон. Із травня виїзд знову почав переважати – якраз із початком періоду літніх відпусток.

У першому півріччі частка українців, які виїхали та не повернулися, склала 3%, у минулому році в цей період таких було 27,5%. А упродовж 2022 року – 13,6%.

Із лютого 2023 року в Україну почали приїжджати більше іноземців. За 6 місяців 2023 року на українську територію в'їхали на 12,2 тисяч іноземних громадян більше, ніж виїхали.

Наведені дані Держприкордонслужби відзрізняються від показників ООН – там нарахували 6,24 млн українських біженців.

Водночас, за даними Євростату, в країнах ЄС перебувають понад 4 млн біженців з України.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно українцям, щоб повернутися з-за кордону.

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