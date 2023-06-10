Майже на рік. Поїзди між Лондоном і Амстердамом зупинять: причини

З наступного року сполучення відомого маршруту з потягами Eurostar з Амстердама до Лондона буде призупинено на термін до 11 місяців.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.
Призупинення курсування потягів пов’язано з ремонтними роботами на головному вокзалі голландської столиці. Роботи триватимуть з червня 2024-го по травень 2025 року. Протягом цього часу прямого залізничного сполучення Лондона з Амстердамом не буде.
Під час робіт на Amsterdam Centralal буде мало місця для завершення перевірки паспортів і багажу для лондонської служби Eurostar. Це означає, що чотири щоденні поїзди, які курсують з Амстердама до Лондона, не зможуть повною мірою виконувати перевірки безпеки після Brexit.
Міністерство інфраструктури Нідерландів сподівається, що зможе прискорити завершення будівництва нового Amstelpassage, у результаті якого термінал Eurostar буде перенесено в пасаж під станцією.
Термінал, який спочатку планувалося завершити навесні 2025 року, можуть частково відкрити до кінця 2024 року. Це скоротить час закриття з 11 до семи місяців. Після завершення проходу пропускна здатність для виїздів до Великої Британії збільшиться більш ніж удвічі.
Через відсутність прямого сполучення Eurostar між Амстердамом і Лондоном, ймовірно, пасажири будуть користуватися авіарейсами.
"Я усвідомлюю, що такий результат негативно вплине на пасажирів і прагнення замінити короткомагістральні рейси потягами", – заявила Вівіанн Хейнен, міністр навколишнього середовища, у листі до парламенту.
Наразі Amsterdam Centralal може обслуговувати до 250 пасажирів в одному потягу Eurostar до Лондона.
Eurostar все ще їздить до Роттердама: звідти дорога займе 40 хвилин від Амстердама місцевими потягами. Однак ця станція має меншу пропускну здатність, і це доволі незручна альтернатива, пише Euronews.
За словами міністра, роботи в Amsterdam Centralal спрямовані на підвищення комфорту, безпеки та зв’язку для пасажирів. Довгостроковий план передбачає перенести міжнародний термінал до Амстердама-Зюйд на південь від міста до 2036 року.
Можна також скористатися іншими сполученнями у Парижі чи Брюсселі. Наприклад, нещодавно запущений European Sleeper пропонує рейси з Брюсселя до Амстердама.
Цього тижня компанія Eurostar вже припинила курсування потяга з Лондона до паризького Діснейленду через бюрократію, пов’язану з Брекзит, пише видання.
Після того як Британія вийшла з Європейського Союзу, на низці залізничних станцій довелося запровадити перевірку паспортів і багажу. Це потребує додаткового персоналу, часу та додаткового місця на станціях.
У 2022 році пікова потужність оператора впала на 30% через перевірки на кордоні, які ввели через вихід Британії з Євросоюзу. Якщо потяги до Нідерландів скасують, поїзди Eurostar з Великої Британії будуть курсувати лише до Лілля та Парижа у Франції та Брюсселя у Бельгії.
У зв’язку із затримкою впровадження системи в’їзду/виїзду в ЄС (EES) і обмеженою пропускною спроможністю терміналів по всій Європі компанія Eurostar скасувала низку маршрутів з Англії.
Також напередодні стало відомо, що легендарний Східний експрес також скорочує частину маршруту по Британії через Брекзит.
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