Майже на рік. Поїзди між Лондоном і Амстердамом зупинять: причини

З наступного року сполучення відомого маршруту з потягами Eurostar з Амстердама до Лондона буде призупинено на термін до 11 місяців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Чому швидкісні потяги Eurostar призупинять

Призупинення курсування потягів пов’язано з ремонтними роботами на головному вокзалі голландської столиці. Роботи триватимуть з червня 2024-го по травень 2025 року. Протягом цього часу прямого залізничного сполучення Лондона з Амстердамом не буде.

Під час робіт на Amsterdam Centralal буде мало місця для завершення перевірки паспортів і багажу для лондонської служби Eurostar. Це означає, що чотири щоденні поїзди, які курсують з Амстердама до Лондона, не зможуть повною мірою виконувати перевірки безпеки після Brexit.

Міністерство інфраструктури Нідерландів сподівається, що зможе прискорити завершення будівництва нового Amstelpassage, у результаті якого термінал Eurostar буде перенесено в пасаж під станцією.

Фото: Швидкісний поїзд Eurostar №9095 з Бург-Сен-Моріса у Французьких Альпах, що курсує до Лондона (wikipedia.org)

Термінал, який спочатку планувалося завершити навесні 2025 року, можуть частково відкрити до кінця 2024 року. Це скоротить час закриття з 11 до семи місяців. Після завершення проходу пропускна здатність для виїздів до Великої Британії збільшиться більш ніж удвічі.

Які альтернативи подорожі між Амстердамом і Лондоном

Через відсутність прямого сполучення Eurostar між Амстердамом і Лондоном, ймовірно, пасажири будуть користуватися авіарейсами.

"Я усвідомлюю, що такий результат негативно вплине на пасажирів і прагнення замінити короткомагістральні рейси потягами", – заявила Вівіанн Хейнен, міністр навколишнього середовища, у листі до парламенту.

Наразі Amsterdam Centralal може обслуговувати до 250 пасажирів в одному потягу Eurostar до Лондона.

Eurostar все ще їздить до Роттердама: звідти дорога займе 40 хвилин від Амстердама місцевими потягами. Однак ця станція має меншу пропускну здатність, і це доволі незручна альтернатива, пише Euronews.

За словами міністра, роботи в Amsterdam Centralal спрямовані на підвищення комфорту, безпеки та зв’язку для пасажирів. Довгостроковий план передбачає перенести міжнародний термінал до Амстердама-Зюйд на південь від міста до 2036 року.

Можна також скористатися іншими сполученнями у Парижі чи Брюсселі. Наприклад, нещодавно запущений European Sleeper пропонує рейси з Брюсселя до Амстердама.

Фото: Якщо потяги до Нідерландів скасують, послуги Eurostar у Великій Британії будуть курсувати лише до Лілля, Парижа та Брюсселя (wikipedia.org)

Як на курсування потягів вплинув вихід Британії з ЄС

Цього тижня компанія Eurostar вже припинила курсування потяга з Лондона до паризького Діснейленду через бюрократію, пов’язану з Брекзит, пише видання.

Після того як Британія вийшла з Європейського Союзу, на низці залізничних станцій довелося запровадити перевірку паспортів і багажу. Це потребує додаткового персоналу, часу та додаткового місця на станціях.

У 2022 році пікова потужність оператора впала на 30% через перевірки на кордоні, які ввели через вихід Британії з Євросоюзу. Якщо потяги до Нідерландів скасують, поїзди Eurostar з Великої Британії будуть курсувати лише до Лілля та Парижа у Франції та Брюсселя у Бельгії.

У зв’язку із затримкою впровадження системи в’їзду/виїзду в ЄС (EES) і обмеженою пропускною спроможністю терміналів по всій Європі компанія Eurostar скасувала низку маршрутів з Англії.

Також напередодні стало відомо, що легендарний Східний експрес також скорочує частину маршруту по Британії через Брекзит.

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