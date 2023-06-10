Почти на год. Поезда между Лондоном и Амстердамом остановят: причины

Со следующего года сообщение известного маршрута с поездами Eurostar из Амстердама в Лондон будет приостановлено на срок до 11 месяцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Почему скоростные поезда Eurostar приостановят

Приостановка курсирования поездов связана с ремонтными работами на главном вокзале голландской столицы. Работы будут продолжаться с июня 2024 по май 2025 года. В это время прямого железнодорожного сообщения Лондона с Амстердамом не будет.

В ходе работ на Amsterdam Centralal будет мало места для завершения проверки паспортов и багажа для лондонской службы Eurostar. Это означает, что четыре ежедневных поезда, курсирующих из Амстердама в Лондон, не смогут в полной мере выполнять проверки безопасности после Brexit.

Министерство инфраструктуры Нидерландов надеется, что сможет ускорить завершение строительства нового Amstelpassage, в результате которого терминал Eurostar будет перенесен в пассаж под станцией.

Фото: Скоростной поезд Eurostar №9095 из Бург-Сен-Мориса во Французских Альпах, курсирующий в Лондон (wikipedia.org)

Терминал, который изначально планировалось завершить весной 2025 года, могут частично открыть до конца 2024 года. Это сократит время закрытия с 11 до 7 месяцев. После завершения прохода пропускная способность для выездов в Великобританию увеличится более чем вдвое.

Какие альтернативы путешествия между Амстердамом и Лондоном

Из-за отсутствия прямого сообщения Eurostar между Амстердамом и Лондоном, вероятно, пассажиры будут пользоваться авиарейсами.

"Я отдаю себе отчет, что такой результат негативно повлияет на пассажиров и стремление заменить короткомагистральные рейсы поездами", – заявила Вивианн Хейнен, министр окружающей среды, в письме в парламент.

В настоящее время Amsterdam Centralal может обслуживать до 250 пассажиров в одном поезде Eurostar в Лондон.

Eurostar все еще ездит в Роттердам: оттуда дорога займет 40 минут от Амстердама местными поездами. Однако у этой станции меньшая пропускная способность, и это достаточно неудобная альтернатива, пишет Euronews.

По словам министра, работы в Amsterdam Centralal направлены на повышение комфорта, безопасности и связи для пассажиров. Долгосрочный план предполагает перенести международный терминал в Амстердам-Зюйд к югу от города до 2036 года.

Можно также воспользоваться другими сообщениями в Париже или Брюсселе. Например, недавно запущенный European Sleeper предлагает рейсы из Брюсселя в Амстердам.

Фото: Если поезда в Нидерланды будут отменены, услуги Eurostar в Великобритании будут курсировать только в Лилль, Париж и Брюссель (wikipedia.org)

Как на курсирование поездов повлиял выход Британии из ЕС

На этой неделе компания Eurostar уже прекратила курсирование поезда из Лондона в парижский Диснейленд через бюрократию, связанную с Брекзит, пишет издание.

После того как Великобритания вышла из Европейского Союза, на ряде железнодорожных станций пришлось ввести проверку паспортов и багажа. Это требует дополнительного персонала, времени и дополнительного места на станциях.

В 2022 году пиковая мощность оператора упала на 30% из-за проверок на границе, которые ввели из-за выхода Британии из Евросоюза. Если поезда в Нидерланды будут отменены, поезда Eurostar из Великобритании будут курсировать только в Лилль и Париж во Франции и Брюссель в Бельгии.

В связи с задержкой внедрения системы въезда/выезда в ЕС (EES) и ограниченной пропускной способностью терминалов по всей Европе, компания Eurostar отменила ряд маршрутов из Англии.

Также накануне стало известно, что легендарный Восточный экспресс также сокращает часть маршрута по Британии через Брекзит.

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