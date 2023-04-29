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70% українських дітей у Польщі продовжують навчатися в Україні онлайн, – експерт

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Субота 29 квітня 2023 11:26
70% українських дітей у Польщі продовжують навчатися в Україні онлайн, – експерт Фото: Українські учні у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Більшість країн, куди виїхали українці з дітьми, вимагають від школярів відвідувати місцеві заклади освіти. Однак більшість дітей з України у Польщі перебувають саме в українській системі освіти.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою".

У Польщі наших дітей теж заохочують ходити до місцевих шкіл, однак зараз це поки не обов'язково. Тому за статистикою, 68% дітей на території Польщі не ходять до шкіл, а є частиною української системи освіти, каже РБК-Україна співзасновниця фундації "Незламна Україна" Вікторія Гнап.

"В мирних умовах невизнання паралельної системи освіти в будь-якій країні – це нормально. Але через війну майже 9 млн людей виїхали за межі України, більшість з яких жінки з дітьми, які мріють повернутися додому за першої можливості", – каже вона.

На думку Вікторії, в цій ситуації є сенс надати можливість батькам обирати: частина родин планує залишитися в приймаючій країні надовго – в цьому випадку діти будуть скоріш за все ходити до місцевих шкіл та максимально адаптуватися до нової системи.

70% українських дітей у Польщі продовжують навчатися в Україні онлайн, – експертФото: Більшість українських дітей у Польщі залишаються в українській системі освіти (Getty Images)

"Для батьків, які планують повернення до України, треба дати можливість обрати українську систему освіти, аби не поглиблювати стрес дітей, які через війну опинилися в іншій країні", – зазначила вона.

Вікторія Гнап вважає, що бажання доєднатися до польських шкіл – це часто означає рішення батьків залишитися в Польщі надовго.

"Але не думаю, що це 100% віддалення від своєї ідентичності, бо крім шкіл є ще книжки, традиції, культурний спадок. І це завдання батьків – підтримувати зв'язок з Батьківщиною. Звичайно, в умовах знаходження в іншій країні це досить складно зробити, тому навчання в українській школі за кордоном залишає дітей в українському контексті", – додала співзасновниця Фундації.

Раніше повідомлялося, де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест у 2023 році.

Також у МОН оприлюднили правила приймання на навчання в університети та коледжі.

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