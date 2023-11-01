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Майбутні зміни. Чи відмовлятимуть українцям у прихистку в Ірландії

Середа 01 листопада 2023 12:29
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Майбутні зміни. Чи відмовлятимуть українцям у прихистку в Ірландії Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Ірландії ще нічого не вирішив щодо скорочення підтримки українських біженців. Спільний меморандум міністерства підготують у найближчі тижні.

Водночас в уряді зазначають, що українців і надалі радо прийматимуть у країні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Хоча уряд Ірландії хоче привести свою програму прийому українців у відповідність до інших країн ЄС, зміни мають враховувати можливості розміщення, а також ресурси соціального забезпечення, освіти та охорони здоров’я, зазначив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

За його словами, уряд ще ніяких рішень не прийняв – над спільним пакетом пропозицій мають попрацювати кілька міністерств.

"Якщо і коли ми все-таки внесемо зміни в пропозиції для українських біженців приїхати сюди, це буде не якийсь один департамент. Ми просто ще не на цьому етапі, але, можливо, в найближчі кілька тижнів", – сказав Варадкар.

Прем'єр-міністр вважає, що "є сенс" привести підтримку Ірландії у відповідність до того, як інші країни ЄС приймають українських біженців. Але про відмову у прихистку не йдеться.

"Ми не збираємося нікого повертати. Жодному українцю, який приїжджає до Ірландії, не скажуть, що йому тут не раді. Ніхто, хто приїжджає з інших частин світу і шукає міжнародного захисту, не буде змушений поїхати. Їхні заяви опрацюють", – наголосив голова уряду.

Влада Ірландії продовжує програму будівництва модульних будинків для біженців із України. До кінця року буде завершено 310 будинків із 700 запланованих. Інші мають бути готові з квітня по липень 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців. Йдеться про надання безкоштовного житла новоприбулим лише у перші 3 місяці.

Також ми розповідали, що новоприбулих українців розміщуватимуть у модульних будиночках на території парків. Також у країні пристосовують виставковий центр і встановлюють там кабінки.

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