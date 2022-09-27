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МАУ замість "Аерофлоту". Росію виключили з найпрестижнішого рейтингу авіакомпаній

Фото: Літак "Аерофлоту" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із найпрестижнішому рейтингу авіакомпаній від британської компанії Skytrax вперше виключили всі російські авіакомпанії. Ще в 2021 році російські авіаперевізники посідали половину місць в топ-10 авіакомпаній Східної Європи.

Цього року одну з позицій цієї категорії посіла українська компанія МАУ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

В 2022 році Skytrax не включила російських авіаперевізників ні в рейтинг зі 100 кращих, ні в жодну з підкатегорій. У 2021 році "Аерофлот" входив до топ-100 кращих авіакомпаній світу.

Завдяки таким змінам у топ-10 кращих авіакомпаній Східної Європи потрапила українська авіакомпанія МАУ, яка до війни була найбільшим авіаперевізником України.

Фото: Літаки МАУ до війни (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом у топ-10 авіакомпаній Східної Європи від Skytrax увійшли такі компанії:

  1. airBaltic;
  2. LOT Polish Airlines;
  3. Air Serbia;
  4. Wizz Air;
  5. CSA Czech Airlines;
  6. Croatia Airlines;
  7. Tarom;
  8. Ukraine International Airlines (МАУ);
  9. BlueAir;
  10. Bulgaria Air.

Перше місце серед авіакомпаній світу всьоме отримала Qatar Airways. В топ-10 за версією Skytrax увійшли також:

2. Singapore Airlines;

3. Emirates;

4. ANA All Nippon Airways;

5. Qantas Airways;

6. Japan Airlines;

7. Turkish Airlines;

8. Air France;

9. Korean Air;

10. Swiss International Air Lines.

Нагадаємо, ми писали, що найбільший аеропорт Польщі перестав пускати росіян в країну.

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