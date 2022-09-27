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МАУ вместо "Аэрофлота". Россию исключили из самого престижного рейтинга авиакомпаний

Фото: Самолет "Аэрофлота" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из престижнейшего рейтинга авиакомпаний от британской компании Skytrax впервые исключили все российские авиакомпании. Еще в 2021 году российские авиаперевозчики занимали половину мест в топ-10 авиакомпаний Восточной Европы.

В этом году одну из позиций этой категории заняла украинская компания МАУ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com .

В 2022 году Skytrax не включила российских авиаперевозчиков ни в рейтинг из 100 лучших, ни в одну из подкатегорий. В 2021 году "Аэрофлот" входил в топ-100 лучших авиакомпаний мира.

Благодаря таким изменениям в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы попала украинская авиакомпания МАУ, которая до войны являлась крупнейшим авиаперевозчиком Украины.

Фото: Самолеты МАУ до войны (РБК-Украина/Виталий Носач)

В общей сложности в топ-10 авиакомпаний Восточной Европы от Skytrax вошли следующие компании:

  1. airBaltic;
  2. LOT Polish Airlines;
  3. Air Serbia;
  4. Wizz Air;
  5. CSA Czech Airlines;
  6. Croatia Airlines;
  7. Tarom;
  8. Ukraine International Airlines (МАУ);
  9. BlueAir;
  10. Bulgaria Air.

Первое место среди авиакомпаний мира в седьмой раз получила Qatar Airways . В топ-10 по версии Skytrax вошли также:

2. Singapore Airlines;

3. Emirates;

4. ANA All Nippon Airways;

5. Qantas Airways;

6. Japan Airlines;

7. Turkish Airlines;

8. Air France;

9. Korean Air;

10. Swiss International Air Lines.

Напомним, мы писали, что самый большой аэропорт Польши перестал пускать россиян в страну.

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