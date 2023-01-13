Матеріали і кошти. Як отримати допомогу в ремонті пошкодженого обстрілами житла

Українці, домівки яких постраждали через війну, можуть отримати допомогу на ремонт від української благодійної організації Карітас України.

Вразливим категоріям людей навіть серед зими можуть допомогти із заміною пошкоджених обстрілами вікон, дверей чи даху, розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.

Ремонти: допомога матеріалами і коштами

Фонд надає допомогу людям, у яких пошкоджене обстрілами житло. Карітас може допомогти з ремонтом, додому приїде бригада і замінить пошкоджені вікна чи двері. Або родині нададуть матеріали чи кошти на відновлення пошкоджених частин домівки.

"Відновлення пошкодженого житла передбачає два напрямки. Перший – набори для швидкого ремонту щойно пошкодженого житла. Йдеться про накриття пошкодженого даху та вікон плівкою чи ДСП-панелями. Зазвичай такі речі роздаємо у щойно звільнених населених пунктах, де нещодавно були бої. Щойно з'явився доступ на ці території, наші мобільні групи везуть туди такі мінімальні набори, куди також входять скотч, саморізи, цвяхи, щоб людина могла швидко полагодити житло", – розповідає Григорій Селещук.

Другий напрямок – серйозніші дрібні і середні ремонти пошкодженого обстрілами житла в містах і селах, де вже безпечніше і ризики повторних руйнувань житла мінімальні.

Допомогу на ремонти надають у двох форматах:

Для родин із вразливих категорій – наприклад, самотнім літнім людям – організовують весь процес: наймають будівельну компанію, яка проводить відповідні розрахунки, а Карітас України укладає тристоронню угоду і оплачує.

"Ця програма діє в кількох областях, але найбільше в Київській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій. Зараз будемо робити і в Харківській області. Загалом ми вже зробили близько 3000 таких ремонтів", – розповідає Григорій Селещук.

Фото: Відновлення будинку в Запоріжжі (gettyimages.com)

Зараз Карітас переважно робить легкий ремонт, який обходиться близько 75 тис. грн – це зазвичай вікна, двері. А от середній ремонт кошторисом до 3 тис. доларів – коли порушені стіна чи дах – фонд наразі має змогу виконувати лише в окремих випадках.

"Якщо людина спроможна зробити сама ремонт, ми просто виділяємо кошти, але все одно наші інженери приходять, оцінюють ступінь руйнувань і проводять попередній розрахунок вартості", – зазначає Григорій Селещук.

Загалом у Карітасі України заплановано зробити близько 9 тисяч ремонтів, вже 4,5 тисячі зробили.

Наприклад, зараз у Київській області передбачений легкий ремонт для 3025 домогосподарств. Це заміна вікон, дверей, ремонт даху. Вже відібрано 3000 домогосподарств, зроблено понад 2000 обмірів, передано на ремонти 1022 будинків і в понад в 100 завершено ремонтні роботи.

Цей проект Карітас України реалізує за підтримки Католицької служби допомоги (CRS) та завдяки фінансуванню Бюро гуманітарної допомоги (Bureau for Humanitarian Assistance, ВНА) USAID.

"Ремонти продовжуємо робити і в зимовий період, і при перебоях з електропостачанням – компанії підрядників приїжджають зі своїми генераторами. Зараз є дуже багато родин, які живуть в квартирах із плівкою замість вікон, тому ремонти не зупиняємо, а навпаки, збільшуємо їх кількість", – звертає увагу він.

Фото: Вікна у будинках Ірпеня (gettyimages.com)

Критерії на отримання допомоги від Карітасу України: хто може претендувати

У Карітасі України за 10 місяців 2022 року надали понад 3 млн 700 тисяч гуманітарних послуг для 2 млн 250 тисяч людей в Україні. Фонд має 42 осередки по всій країні, також залучені 450 парафій УГКЦ.

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, уточнює Григорій Селещук.

"Є цільова група: внутрішньо переміщені особи; мешканці деокупованих територій; люди, в яких пошкоджене обстрілами житло; ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях", – пояснює він.

Але є також критерії вразливості:

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

одинокі матері і батьки.

"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають не один критерій вразливості, а два. Наприклад, якщо у багатодітній сім'ї є дитина з інвалідністю. Насправді зараз більшість допомоги призначається тим, хто має два критерії вразливості", – каже фахівець.

Григорій Селещук зазначає, що в питаннях відновлення пошкодженого житла Карітас тісно співпрацює з органами центральної і місцевої влади та місцевого самоврядування.

"Ми отримуємо від влади списки людей, у яких пошкоджене житло. Там зазначено, чи належить людина до категорії вразливості. Проте наші спеціалісти все одно виїжджають пересвідчитися, чи дійсно людина потребує такої допомоги і в якому об'ємі", – звертає увагу він.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію осередку Карітасу у тих областях де працює програма з відновлення житла та дізнатися, чи може людина претендувати на таку допомогу.

"Якщо критеріїв вразливості немає, зразу кажемо, що зараз, на жаль, допомогти не можемо. Намагаємося, щоб допомогу в першу чергу отримали ті, хто найбільше її потребує. Потребуючих дуже багато, хотілося б допомагати всім, але усвідомлюємо, що всім допомогти не зможемо", – зауважує Григорій Селещук.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати допомогу на перезимування.