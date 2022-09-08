Массовые отказы. В Грузию не пускают российских туристов

Ежедневно в страну не могут въехать десятки граждан РФ

Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян – граждане РФ жалуются на массовые отказы во въезде.

Каждый день запрет на въезд получают несколько десятков россиян, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее Время".

Ограничения коснулись граждан РФ независимо от их обстоятельств и причин въезда. По словам директора общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егора Куроптева, не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие договора на аренду жилья.

"Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – отметил он.

Такое ужесточение контроля на границе началось несколько недель назад. В эти дни на въезде в Грузию "разворачивают" по несколько десятков гарждан РФ в день.

Фото: Столица Грузии Тбилиси (pixabay.com)

Почти ежедневно стали фиксироваться и случаи отказа во въезде россиянам с территории Турции на личном автотранспорте. Об этом сообщало генконсульство России в турецком городе Трабзон.

С марта по июнь 2022 года отказ во въезде в Грузию получили 3036 граждан РФ. Причины этого в МВД Грузии не разъясняли.

Отмечается, что шестая часть россиян, которые приехали в Грузию после начала войны в Украине, задержались в этой стране больше чем на месяц.

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