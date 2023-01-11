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Масовий виїзд. В українців закінчується тимчасовий захист в одній із країн ЄС

Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Естонія з початку війни прийняла понад 65 тисяч українських біженців. Але з жовтня приплив нових людей скоротився вдвічі, а у грудні виїзд перевищив в'їзд.

Через великий відтік українців влада країни вирішила не продовжувати тимчасовий захист автоматично, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ERR.

Українські біженці стали менше їхати до Естонії – із жовтня до грудня приплив людей скоротився більш ніж удвічі. Наприклад, у жовтні до країни прибуло 8000 біженців, у грудні – менше 3500.

За даними прикордонників, у грудні з Естонії виїхали більше українців, аніж прибули до країни.

Крім того, у біженців, які прибули у перші дні війни, незабаром закінчиться термін дії дозволу на тимчасове проживання. Це стосується 17500 українців.

Дозволи необхідно продовжити, але влада вважає, що багато українців повернулися додому або переїхали в іншу країну, тому тимчасовий захист не планують продовжувати автоматично.

Фото: Перевірка документів українців на кордоні Естонії (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Департамент поліції та прикордонної охорони розсилає біженцям електронні сповіщення про необхідність продовження документа, проте є побоювання, що не всі отримають їх вчасно.

"Потрібно зрозуміти, як зв'язатися з усіма одержувачами тимчасового захисту, яким необхідно продовжити дозвіл на проживання та статус тимчасового захисту, щоб вони знали, як працює цей процес", – звернув увагу голова некомерційного об'єднання Eesti Pagulasabi Ееро Янсон .

Продовжити документ можна за три або щонайменше за один місяць до його закінчення. 40 тисяч українців вже подали клопотання про його продовження, заявили в Департаменті поліції та прикордонної охорони.

За даними відомства, з кінця лютого минулого року до Естонії в'їхали 120 429 українських біженців, з них на 4 січня в країні залишалося 65 532.

Нагадаємо, ми писали, щоу Чехії змінять умови проживання для українців .

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