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Масові випадки. У Польщі пояснили причини ануляції статусу UKR

Фото: Оформлення статусу PESEL UKR (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі скаржаться на безпідставну ануляцію статусу UKR, що означає втрату виплат та соціальних пільг.

Через такі масові випадки польський омбудсмен Марчін Вьонцек звернувся до уповноваженого уряду з питань біженців з України Павла Шефернакера, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

До Офісу омбудсмена надходять численні скарги від українців на втрату статусу UKR. За правилами, без втрати пільг та статусу можна виїжджати з Польщі до 30 днів. Втім, нерідко біженцям анулювали статус UKR і після виїзду на коротший термін. Дізнаються про це українці випадково – наприклад, коли ZUS припиняє щомісячні виплати.

В Офісі омбудсмена вказали, що виявили основні причини такої ситуації:

  • Прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, а дату повернення – ні.
  • Прикордонники не ставлять штампи в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl. Тому потім важко довести, що українці залишали Польщу не більше ніж 30 днів.
  • Тривалі затримки з внесенням прикордонною службою інформації до бази даних про перетин кордону громадянами України.
  • Нове надання статусу UKR замість відновлення попереднього. Тому людина не отримує виплат за період, поки статус UKR не діяв.

Фото: Перетин кордону Польщі (gettyimages.com)

У зв'язку з цим Марчін Вьонцек звернувся до уряду із закликом внести необхідні зміни до нормативних актів, щоб впорядкувати практику відновлення статусу UKR.

"Позбавлення статусу UKR внаслідок помилкового визнання факту виїзду громадянина України з Польщі на строк більше 30 днів призводить до втрати права на медичне обслуговування, грошову та безготівкову допомогу, соціальну допомогу – і це має дуже негативні наслідки для біженців з України", – зазначив у зверненні омбудсмен.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців готові повернутися з Польщі найближчим часом.

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