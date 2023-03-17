Масові випадки. У Польщі пояснили причини ануляції статусу UKR

Українські біженці у Польщі скаржаться на безпідставну ануляцію статусу UKR, що означає втрату виплат та соціальних пільг.

Через такі масові випадки польський омбудсмен Марчін Вьонцек звернувся до уповноваженого уряду з питань біженців з України Павла Шефернакера, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

До Офісу омбудсмена надходять численні скарги від українців на втрату статусу UKR. За правилами, без втрати пільг та статусу можна виїжджати з Польщі до 30 днів. Втім, нерідко біженцям анулювали статус UKR і після виїзду на коротший термін. Дізнаються про це українці випадково – наприклад, коли ZUS припиняє щомісячні виплати.

В Офісі омбудсмена вказали, що виявили основні причини такої ситуації:

Прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, а дату повернення – ні.

Прикордонники не ставлять штампи в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl. Тому потім важко довести, що українці залишали Польщу не більше ніж 30 днів.

Тривалі затримки з внесенням прикордонною службою інформації до бази даних про перетин кордону громадянами України.

Нове надання статусу UKR замість відновлення попереднього. Тому людина не отримує виплат за період, поки статус UKR не діяв.

Фото: Перетин кордону Польщі (gettyimages.com)

У зв'язку з цим Марчін Вьонцек звернувся до уряду із закликом внести необхідні зміни до нормативних актів, щоб впорядкувати практику відновлення статусу UKR.

"Позбавлення статусу UKR внаслідок помилкового визнання факту виїзду громадянина України з Польщі на строк більше 30 днів призводить до втрати права на медичне обслуговування, грошову та безготівкову допомогу, соціальну допомогу – і це має дуже негативні наслідки для біженців з України", – зазначив у зверненні омбудсмен.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців готові повернутися з Польщі найближчим часом.

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