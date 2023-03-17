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Массовые случаи. В Польше объяснили причины ошибочной аннуляции статуса UKR

Фото: Оформление статуса PESEL UKR (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше жалуются на безосновательную аннуляцию статуса UKR, что означает потерю выплат и социальных льгот.

Из-за таких массовых случаев польский омбудсмен Марчин Вьенцек обратился к уполномоченному правительства по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В офис омбудсмена поступают многочисленные жалобы от украинцев на потерю статуса UKR. По правилам без потери льгот и статуса можно выезжать из Польши до 30 дней. Впрочем, нередко беженцам аннулировали статус UKR и после выезда на более короткий срок. Узнают об этом украинцы случайно – например, когда ZUS прекращает ежемесячные выплаты.

В Офисе омбудсмена указали, что выявили основные причины такой ситуации:

  • Пограничная служба регистрирует дату выезда граждан Украины из Польши, а дату возвращения – нет.
  • Пограничники не ставят штампы в паспортах граждан Украины, имеющих электронный документ diia.pl. Поэтому потом трудно доказать, что украинцы покидали Польшу не более чем на 30 дней.
  • Продолжительные задержки с внесением Пограничной службой информации в базу данных о пересечении границы гражданами Украины.
  • Новое предоставление статуса UKR вместо восстановления предыдущего. Поэтому человек не получает выплат за период, пока статус UKR не действовал.

Фото: Пересечение границы Польши (gettyimages.com)

В связи с этим Марчин Венцек обратился к правительству с призывом внести необходимые изменения в нормативные акты, чтобы упорядочить практику восстановления статуса UKR.

"Лишение статуса UKR в результате ошибочного признания факта выезда гражданина Украины из Польши на срок более 30 дней приводит к потере права на медицинское обслуживание, денежную и безналичную помощь, социальную помощь – и это имеет очень негативные последствия для беженцев из Украины", – отметил в обращении омбудсмен.

Напомним, мы писали, сколько беженцев готовы вернуться из Польши в ближайшее время.

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