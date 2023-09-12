Масові скасування авіарейсів. Де в Європі планують страйки в аеропортах у вересні

Європа восени зіштовхнеться зі страйками працівників транспортних компаній. Через це можливі скасування авіарейсів та збої у роботі громадського транспорту.

У яких країнах пасажирам слід готуватися до незручностей під час подорожей, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Страйки працівників транспорту заплановані у кількох країнах Європи. Через це пасажири авіакомпаній можуть стикнутися зі скасуванням рейсів чи проблемами із наземним обслуговуванням.

У Франції найбільша профспілка авіадиспетчерів (SNCTA) закликає до загальнонаціонального страйку 15 вересня та 13 жовтня. Це може призвести до масового скасування рейсів і вплинути на рейси з інших країн.

В Італії авіадиспетчери в аеропортах по всій Італії влаштують восьмигодинний страйк з 10 ранку 16 вересня. Деякі рейси не постраждають – Управління цивільної авіації Італії (ENAC) опублікує список гарантованих рейсів за кілька днів до страйку.

Водночас 18 вересня в країні планується загальнонаціональний страйк працівників громадського транспорту. Це може призвести до серйозних збоїв у роботі метро, ​​трамваїв і автобусів у великих містах та збільшити затори на дорогах.

29 вересня в аеропортах по всій Італії планується 24-годинний страйк вантажників багажу в аеропортах. ENAC гарантує, що рейси виконуватимуться під час страйку з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 21:00.

У Бельгії пілоти Ryanair планують страйкувати 14-15 вересня. Раніше страйки в в аеропорту Шарлеруа (в липні та серпні) призвели до скасування сотень рейсів. Тоді з вимогами виходили профспілки CNE і ACV Puls і профспілка пілотів Beca. У CNE попереджають, що протести можуть продовжитися, якщо умови праці та оплата не будуть покращені.

В Англії пасажирів попереджають про незручності в аеропорту Лутон (Лондон) через 24-годинні страйки 13 і 20 вересня, які створять перешкоди для пасажирів Wizz Air. Співробітники служби наземного обслуговування авіакомпанії GH London оголосили страйк на знак протесту проти поганих умов праці та несправедливого ставлення.

Із 20 вересня чотириденний страйк збираються оголосити прибиральники аеропорту Лутон через суперечку щодо оплати праці. Цього ж дня працівники автостоянки влаштовують 48-годинний страйк. Це може спричинити затримки пасажирів, які користуються послугами паркування автомобіля і автобусів, які доставляють пасажирів з автостоянки до терміналу аеропорту.

Нагадаємо, ми писали, що Франція запускає бюджетний проїзний за 49 євро.

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