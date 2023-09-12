Массовые отмены авиарейсов. Где в Европе планируются забастовки в аэропортах в сентябре

Европа осенью столкнется с забастовками работников транспортных компаний. В связи с этим возможны отмены авиарейсов и сбои в работе общественного транспорта.

В каких странах пассажирам следует готовиться к неудобствам во время путешествий, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Забастовки работников транспорта запланированы в нескольких странах Европы. Поэтому пассажиры авиакомпаний могут столкнуться с отменой рейсов или проблемами с наземным обслуживанием.

Во Франции крупнейший профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA) призывает к общенациональной забастовке 15 сентября и 13 октября. Это может привести к массовой отмене рейсов и повлиять на рейсы из других стран.

В Италии авиадиспетчеры в аэропортах по всей Италии устроят восьмичасовую забастовку с 10 утра 16 сентября. Некоторые рейсы не пострадают – Управление гражданской авиации Италии (ENAC) опубликует список гарантированных рейсов за несколько дней до забастовки.

В то же время 18 сентября в стране планируется общенациональная забастовка работников общественного транспорта. Это может привести к серьезным сбоям в работе метро, ​​трамваев и автобусов в больших городах и увеличить пробки на дорогах.

29 сентября в аэропортах по всей Италии планируется 24-часовая забастовка грузчиков багажа в аэропортах. ENAC гарантирует, что рейсы будут выполняться во время забастовки с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00.

В Бельгии пилоты Ryanair планируют бастовать 14-15 сентября. Ранее забастовки в аэропорту Шарлеруа (в июле и августе) привели к отмене сотен рейсов. Тогда с требованиями выходили профсоюзы CNE и ACV Puls и профсоюз пилотов Beca. В CNE предупреждают, что протесты могут продлиться, если условия труда и оплата не будут улучшены.

В Англии пассажиров предупреждают о неудобствах в аэропорту Лутон (Лондон) из-за 24-часовых забастовок 13 и 20 сентября, которые создадут препятствия для пассажиров Wizz Air. Сотрудники службы наземного обслуживания авиакомпании GH London объявили забастовку в знак протеста против плохих условий труда и несправедливого отношения.

С 20 сентября четырехдневную забастовку собираются объявить уборщики аэропорта Лутон из-за спора по оплате труда. В этот же день работники автостоянки устраивают 48-часовую забастовку. Это может привести к задержкам пассажиров, пользующихся услугами парковки автомобиля и автобусов, которые доставляют пассажиров с автостоянки в терминал аэропорта.

Напомним, мы писали, что Франция запускает бюджетный проездной за 49 евро.

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