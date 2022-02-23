Через три года выйдем на уровень Польши. Эксперт рассказал, что сделает Украину популярной страной

К 2020-му Украину посещало 14,5 миллиона иностранцев ежегодно

Что нужно Украине, чтобы "дорасти" до уровня туризма популярных стран, таких как Турция или Польша?

Глава правления Visit Ukraine Антон Тараненко ответил на этот вопрос в интервью TRAVEL РБК-Украина.

По его словам, к 2020 году у нас было въездов 14,5 миллиона иностранцев в год, пусть 5 миллионов из них туристы. В 2021 году – 4,2 миллиона въездов – это миллион-полтора туристов.

Как отмечает Антон Тараненко, при благоприятных условиях нам нужно три года, чтобы принимать 5 миллионов туристов каждый год для того, чтобы быть на уровне, например со Стамбулом или Польшей. Кроме этого, нужно, чтобы государство максимально инвестировало в это.

"Например, в Италии – 20 миллионов туристов в год. В стране, где поддерживает туризм. Это старше государство, но и история и климат – другие. Сам по себе туризм не развивается – его всегда надо поддерживать", — отмечает он.

Фото: Киев, Украина (unsplash.com/photofixation)

Антон Тараненко рассказал, что в 2017 году общался с министром туризма Италии, который затем стал министром туризма Сицилии.

"Министр отдельно создал программу по развитию этого острова с бюджетом 5 миллионов евро в первый год с ежегодным увеличением. Если сравнить с бюджетом нашей страны, то это 150 миллионов гривен только на один остров, а у нас на всю страну 100 миллионов. А до 2020 года – 30 миллионов", — сказал эксперт.

Также эксперт назвал средний бюджет городов на туризм – полтора-два миллиона гривен, а в Киеве – 500 тысяч. Эта цифра была, когда Тараненко приходил на должность руководителя департамента, а после его ухода – 72 миллиона. Сейчас у них 18 миллионов, а собирают туристического сбора – 55-60 миллионов.

Кроме этого, Антон Тараненко отметил, что в новом законе "О туризме" есть правка о том, что туристический сбор должен быть целевым: в городах и регионах будут созданы фонды, которые будут использовать эти средства исключительно на туризм. Как на работы, так и услуги, продвижение, а не в общую казну, как сейчас.

Напомним, ранее эксперт назвал три сценария для туризма в Украине на фоне российской агрессии.