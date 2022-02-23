За три роки вийдемо на рівень Польщі. Експерт розповів, що зробить Україну популярною країною

До 2020 року Україну відвідувало 14,5 мільйона іноземців щорічно

Що потрібно Україні, щоб "дорости" до рівня туризму популярних країн, таких як Туреччина або Польща?

Голова правління Visit Ukraine Антон Тараненко відповів на це питання в інтерв'ю TRAVEL РБК-Україна.

За його словами, до 2020 року у нас було в'їздів 14,5 мільйонів іноземців на рік, нехай 5 мільйонів з них туристи. У 2021 році – 4,2 мільйона в'їздів – це мільйон-півтора туристів.

Як зазначає Антон Тараненко, за сприятливих умов нам потрібно три роки, щоб приймати 5 мільйонів туристів щороку для того, щоб бути на рівні, наприклад зі Стамбулом чи Польщею. Крім цього, потрібно, щоб держава максимально інвестувала в це.

Наприклад, в Італії – 20 мільйонів туристів на рік. У країні, де підтримує туризм. Це старша держава, але й історія і клімат – інші. Сам собою туризм не розвивається – його завжди треба підтримувати", — відзначає він.

Фото: Київ, Україна (unsplash.com/photofixation)

Антон Тараненко розповів, що у 2017 році спілкувався з міністром туризму Італії, який потім став міністром туризму Сицилії.

"Міністр окремо створив програму розвитку цього острова з бюджетом 5 мільйонів євро в перший рік зі щорічним збільшенням. Якщо порівняти з бюджетом нашої країни, то це 150 мільйонів гривень лише на один острів, а у нас на всю країну 100 мільйонів. А до 2020 року – 30 мільйонів", - сказав експерт.

Також експерт назвав середній бюджет міст на туризм – півтора-два мільйони гривень, а в Києві – 500 тисяч. Ця цифра була, коли Тараненко приходив на посаду керівника департаменту, а після його відходу – 72 мільйони. Наразі у них 18 мільйонів, а збирають туристичного збору – 55-60 мільйонів.

Крім цього, Антон Тараненко зазначив, що у новому законі "Про туризм" є правка про те, що туристичний збір має бути цільовим: у містах та регіонах будуть створені фонди, які використовуватимуть ці кошти виключно на туризм. Як на роботи, так і послуги, просування, а не в загальну скарбницю, як зараз.

Нагадаємо, раніше експерт назвав три сценарії для туризму в Україні на тлі російської агресії.