Магнолії та сакури. Найяскравіші квіткові локації у Києві для фотосесій у квітні

У київських парках починається сезон квітування. В ботсадах зацвіли перші магнолії, незабаром вкриються квітами алеї сакур та галявини тюльпанів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де в Києві та околицях можна милуватися якравими квітами та робити незабутні фотосесії.

У столичних ботсадах зацвіли магнолії

Перші білі магнолії зацвіли у національному ботсаду імені М. М. Гришка та університетському ботсаду імені О. В. Фоміна.

"Сад магнолій Дендрарію Рубцова – одна з улюблених ділянок відвідувачів та співробітників. Незважаючи на холодну весну, магнолії з білими квітами вже квітують, задовго до появи перших листків", – зазначають на сторінці ботсаду імені Гришка.

Відео: Головний дендролог Ботанічного саду Юрій Клименко розповідає про магнолії (youtube.com/НБС імені M. M. Гришка)

Також у колекції форзицій Дендрарію Рубцова можна побачити 6 видів цих всипаних жовтими дзвониками кущів.

Вхід до ботсаду імені Гришка: дорослі – 100 грн, діти від 7 років – 50 грн.

Вхід до ботсаду імені Фоміна: вільний.

Магнолії також можна побачити й у інших парках столиці – наприклад, парку "Наталка" на Оболоні.

Алеї квітучих сакур слід шукати у національному ботанічному саду та в столичному парку "Кіото".

Де милуватися тюльпанами і нарцисами

У кінці квітня та на початку травня починають розцвітати тюльпани. Величезні тюльпанові композиції можна побачити у Печерському ландшафтному парку "Співоче поле", також – у ботанічному саду імені Гришка.

Втім, біля Києва є ще одна локація, де можна милуватися цими весняними квітами та робити яскраві фото – дендропарк "Добропарк" (село Мотижин)

В цьому році там готуються відкривати четвертий сезон, який триватиме з 27 квітня до 21 травня. На полях парку зацвітуть 3 мільйона тюльпанів 136 сортів.

Фото: Тюльпанові поля під Києвом (facebook.com/dobropark.ua)

Також у дендропарку можна буде помилуватися і пофотографуватися на інших квіткових "килимах" – із нарцисів та гіацинтів.

Вхід до парку: дорослі – 200 грн, діти – 100 грн.

Нагадаємо, ми писали про найяскравіші квіткові локації для весняної мандрівки.

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