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Магнолии и сакуры. Самые яркие цветочные локации в Киеве для фотосессий в апреле

Фото: Магнолии в Киеве 13 апреля 2023 года (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В киевских парках начинается сезон цветения. В ботсадах зацвели первые магнолии, вскоре покроются цветами аллеи сакур и поляны тюльпанов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где в Киеве и окрестностях можно любоваться якорными цветами и делать незабываемые фотосессии.

В столичных ботсадах зацвели магнолии

Первые белые магнолии зацвели в национальном ботсаду имени М. М. Гришко и университетском ботсаду имени А. В. Фомина.

"Сад магнолий Дендрария Рубцова – один из любимых участков посетителей и сотрудников. Несмотря на холодную весну, магнолии с белыми цветами уже цветут, задолго до появления первых листьев", – отмечают на странице ботсада имени Гришко.

Видео: Главный дендролог Ботанического сада Юрий Клименко рассказывает о магнолиях (youtube.com/НБС имени MM Гришко)

Также в коллекции форзиций Дендрария Рубцова можно увидеть 6 видов этих усыпанных желтыми колокольчиками кустов.

Вход в ботсад имени Гришко: взрослые – 100 грн, дети от 7 лет – 50 грн.

Вход в ботсад имени Фомина: свободный.

Магнолии можно увидеть и в других парках столицы – например, парке "Наталка" на Оболони.

Аллеи цветущих сакур следует искать в национальном ботаническом саду и столичном парке "Киото".

Где любоваться тюльпанами и нарциссами

В конце апреля и начале мая начинают расцветать тюльпаны. Огромные тюльпановые композиции можно увидеть в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле", также – в ботаническом саду имени Гришко.

Впрочем, возле Киева еще одна локация, где можно любоваться этими весенними цветами и делать яркие фото – дендропарк "Добропарк" (село Мотыжин)

В этом году там готовятся открывать четвертый сезон, который продлится с 27 апреля по 21 мая. На полях парка зацветут 3 миллиона тюльпанов 136 сортов.

Фото: Тюльпановые поля под Киевом (facebook.com/dobropark.ua)

Также в дендропарке можно будет полюбоваться и пофотографироваться на других цветочных "коврах" – из нарциссов и гиацинтов.

Вход в парк: взрослые – 200 грн, дети – 100 грн.

Напомним, мы писали о самых ярких цветочных локациях для весеннего путешествия.

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