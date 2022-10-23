Магія осіннього Чернігова. Найкращі локації для знайомства з містом

Що подивитися та де поїсти в одному з найзатишніших населених пунктів України.
Чернігів – одне із найдавніших міст нашої країни з понад тисячолітньою історією.
"Тут багато споруд X-XIII століття, є навіть церкви настільки ранні, що зберегли традиційний візантійський архітектурний стиль. Це собор Бориса і Гліба, Спасо-Преображенський собор та П'ятницька церква", – пишуть про місто у путівниках.
Зараз місто досі оговтується від руйнувань, спричинених вторгненням Росії. Втім, сміливі місцеві мешканці активно працюють, волонтерять і роблять усе, щоб наблизити нашу перемогу. Тут знову відкрилися ресторани та кафе, гостей чекають музеї. Особливо красивим місто стає восени, коли листя набуває всіх відтінків жовтогарячих кольорів.
TRAVEL РБК-Україна попросило Станіслава Іващенка, автора та керівника "Дерев'яного мережива Чернігова" – проєкту з відновлення автентичних чернігівських дерев'яних будинків назвати топ найцікавіших локацій міста, які варто обов'язково побачити під час осінньої прогулянки.
Як дістатися: З Києва до Чернігова, окрім авто, можна добратися залізницею (ціни на квитки станом на жовтень – від 104 до 250 грн) а також маршрутками (ціни на квитки – до 300 грн залежно від компанії-перевізника).
Спасо-Преображенський собор;
Борисоглібський собор;
Колегіум;
Будинок полкової канцелярії;
Гармати;
Держархів;
Історичний музей;
Художній музей;
Фонтан з двома цапами за твором Коцюбинського.
Чернігівський вал або Чернігівський дитинець – центральна укріплена частина міста яка сягає своєю історією у 7-13 сторіччя. Знаходиться на великому виступі правого берега долини річки Десна. На цьому місці у другій чверті нашої ери розташовувалося давнє поселення.
Фото: Краса Чернігівського валу восени (РБК-Україна)
Фото: Безліч пам'яток історії знаходяться відразу поруч у парку (РБК-Україна)
Один із символів міста та пам'ятка архітектури національного значення – Катерининська церква (козацький кафедральний собор святої великомучениці Катерини ПЦУ. Промовистий зразок архітектури Лівобережної України 17-18 століть.
Церкву будували на кошти козаків, братів Якова та Семена Лизогубів – зробити це заповідав їх батько. Споруджена на залишках храму часів Київської Русі – тоді це було укріплене місце Чернігова, відоме як Третяк.
Фото: Катерининська церква (РБК-Україна)
Пережила пожежу та відбудову, зазіхання московського патріархату та довгоочікувану передачу у 2006 році приміщення громаді Київського патріархату. За українськими традиціями та старовинним козацьким звичаєм до Синодику козацького кафедрального собору занесено імена 134 героїв-земляків, які загинули за волю України, серед них – 24 чернігівці.
Фото: Наслідки обстрілів Катерининської церкви російськими окупаційними військами у 2022 році (uk.wikipedia.org)
Православний храм ПЦУ, розташований у центрі міста, пам’ятка національного значення. Споруджена церква у кінці 12 – на початку 13 сторіччя на чернігівському посаді поблизу торгу на кошти купців. Є версія й про те, що церкву звели на кошти легендарного князя Ігоря. Має назву на честь Святої Параскеви П'ятниці – покровительки купців та торгівлі.
Сквер Богдана Хмельницького, де розташована церква, знаходиться на ділянці давньоруського Передгороддя. Тут ростуть липи й дуби, каштани та ялини. Гарне місце, щоб перепочити й продовжити екскурсію містом.
Фото: П'ятницька церква (РБК-Україна)
Фото: Красна площа у Чернігові з будівлею обласної адміністрації, драмтеатром, алеєю Героїв та міською радою (РБК-Україна)
Станіслав Іващенко рекомендує побачити її відрізок від проспекту Миру до музею Коцюбинського: там багато і дерев'яних будинків. Серед них він радить обов'язково побачити будинок Молявка (номер 39). Також на цій вулиці розташовані і Казанська церква, і сам музей Коцюбинського.
Фото: Будинок Молявка (РБК-Україна)
Це також пам'ятка історії та архітектури, споруджена у неоготичному стилі у другій половину 19 сторіччя. Автор ідеї – Григорій Глібов, поміщик та політичний діяч. Споруду також звуть замком – будинок відносять до цегляного модерну. У путівниках пишуть, що сам Глібов був неординарною людиною, і в процесі проєктування споруди вирішив звести замок у лицарському стилі.
Нині у споруді "Чернігівського замку розташований Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.
Фото: Садиба Глібова, так званий "Чернігівський замок" (uk.wikipedia.org)
Болдині гори – історична місцевість Чернігова, де розташовується комплекс давніх пам'яток. Зокрема, курганний комплекс 9-11 сторіч – один із наймасштабніших в Україні.
Монах Антоній Преподобний ще у 11 сторіччі заснував на Болдиних горах легендарні сьогодні Антонієві печери, з'єднані підземними переходами з Іллінською церквою. Знакова пам'ятка – Троїцько-Іллінський монастир. До комплексу входить Троїцький собор 17 сторіччя побудови та інші споруди.
Поруч із монастирем є цвинтар, на якому поховані байкар Леонід Глібов, фольклорист Опанас Маркович, письменники Микола Вербицький та Михайло Коцюбинський.
Фото: Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря (wikipedia.org)
Курган Чорна могила та Єлецький монастир;
Бібліотека Короленка, стара пожежна каланча, а також будинок колишньої 1-ї поліклініки поряд.
Фото: Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (wikipedia.org)
Окрім того, Станіслав також радить побачити міський пляж. Однак – краще влітку та після війни. "Він був дуже гарним, але цього року ним зовсім не займалися, тож зараз він втратив свій рівень", – зауважує він.
До Чернігова їдуть подивитися не тільки давні церкви: дерев'яне мереживо вже перетворилося на туристичний бренд міста. Також є окремі екскурсійні тури зразками дерев'яного зодчества з візерунками, які майже не знайти у жодному іншому регіоні України.
Станіслав Іващенко склав для нас список дерев'яних будинків, які обов'язково треба побачити у місті (окрім вже згаданого будинку Молявка по вулиці Коцюбинського).
Фото: Будинок по вулиці Шевченка, 54 (РБК-Україна)
Фото: Купецький маєток у Чернігові по вулиці Павлова, 9 (РБК-Україна)
Фото: Розкішно оздоблена різьбленням споруда 1878 року у центрі Чернігова свого часу була маєтком священника Митькевича (cheline.com.ua)
Фото: Будинок на Стуса, 16, колишня вулиця Чернишевського (facebook.com/demer.cn.ua)
Фото: Так будинок виглядав на початку реставраційних робіт минулого року восени (РБК-Україна)
Фото: Житловий будинок 19 сторіччя, вулиця Гонча, 92 (wikipedia.org)
Фото: Будинок на Станіславського 11, відновлений командою "Дерев'яного мережива Чернігова" (РБК-Україна)
Щоб поїсти "фундаментально":
Фото: Вишуканий інтер'єр ресторану "Хряк" (facebook.com/hryak)
Обидва заклади знаходяться на Красній площі по діагоналі навпроти одне одного.
"Так, це мережевий заклад, але там дуже смачно та по цінах порівняно доступно", – зауважує Станіслав.
"Їх у місті два. Я раджу той, що розташований на вулиці Коцюбинського – поряд із крутим дерев'яним будинком. Візуально цей заклад нічим не примітне, але готують там смачно та доступно".
"Піцерій у Чернігові багато, але дві з трьох, які б я радив, здається, так і не відкрилися після бойових дій: Mamamia та "Сеньйор помідор"). Третя, та, що відкрита – мережева Mafia", – каже співрозмовник.
За солоденьким:
1. Flavor
"Крихітна, але дуже хороша пекарня".
2. Bon ami
"Обслуговування стандартно посередньої якості, однак там дуже смачна кондитерка (тортики) та смачні сніданки".
Фото: Фотель, Чернігів (facebook.com/fotelcafe)
3. Фотель
4. Like (непогане місце)
5. Цапа (там і поїсти, і солодке)
Кава з собою:
1. Lucky coffee
2. Small
3. Coffee boss
Інші заклади:
1. "Салобіє"
"Грузинська кухня. Тут помітно дорожче, ніж у Хінкальні".
2. "Велюров"
Фото: Заклад грузинської кухні "Салобіє" у Чернігові (instagram.com/salobie_)
Зауважимо, що залишилося не так багато часу по сезону, поки осінь радуватиме нас яскравими кольорами. Але якщо ви не маєте можливості завітати сюди найближчим часом, Чернігів завжди чекатиме вас у гості в будь-яку пору року.
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