Магія осіннього Чернігова. Найкращі локації для знайомства з містом

Чернігів – одне із найдавніших міст нашої країни з понад тисячолітньою історією.

"Тут багато споруд X-XIII століття, є навіть церкви настільки ранні, що зберегли традиційний візантійський архітектурний стиль. Це собор Бориса і Гліба, Спасо-Преображенський собор та П'ятницька церква", – пишуть про місто у путівниках.

Зараз місто досі оговтується від руйнувань, спричинених вторгненням Росії. Втім, сміливі місцеві мешканці активно працюють, волонтерять і роблять усе, щоб наблизити нашу перемогу. Тут знову відкрилися ресторани та кафе, гостей чекають музеї. Особливо красивим місто стає восени, коли листя набуває всіх відтінків жовтогарячих кольорів.

TRAVEL РБК-Україна попросило Станіслава Іващенка, автора та керівника "Дерев'яного мережива Чернігова" – проєкту з відновлення автентичних чернігівських дерев'яних будинків назвати топ найцікавіших локацій міста, які варто обов'язково побачити під час осінньої прогулянки.

Як дістатися: З Києва до Чернігова, окрім авто, можна добратися залізницею (ціни на квитки станом на жовтень – від 104 до 250 грн) а також маршрутками (ціни на квитки – до 300 грн залежно від компанії-перевізника).

Що подивитися у Чернігові. Найцікавіші пам'ятки історії

Чернігівський Вал. Сам парк та ціла низка архітектурних пам'яток та цікавих об'єктів:

Спасо-Преображенський собор; Борисоглібський собор; Колегіум; Будинок полкової канцелярії; Гармати; Держархів; Історичний музей; Художній музей; Фонтан з двома цапами за твором Коцюбинського.

Чернігівський вал або Чернігівський дитинець – центральна укріплена частина міста яка сягає своєю історією у 7-13 сторіччя. Знаходиться на великому виступі правого берега долини річки Десна. На цьому місці у другій чверті нашої ери розташовувалося давнє поселення.

Фото: Краса Чернігівського валу восени (РБК-Україна)

Фото: Безліч пам'яток історії знаходяться відразу поруч у парку (РБК-Україна)

Катерининська церква на в'їзді у місто

Один із символів міста та пам'ятка архітектури національного значення – Катерининська церква (козацький кафедральний собор святої великомучениці Катерини ПЦУ. Промовистий зразок архітектури Лівобережної України 17-18 століть.

Церкву будували на кошти козаків, братів Якова та Семена Лизогубів – зробити це заповідав їх батько. Споруджена на залишках храму часів Київської Русі – тоді це було укріплене місце Чернігова, відоме як Третяк.

Фото: Катерининська церква (РБК-Україна)

Пережила пожежу та відбудову, зазіхання московського патріархату та довгоочікувану передачу у 2006 році приміщення громаді Київського патріархату. За українськими традиціями та старовинним козацьким звичаєм до Синодику козацького кафедрального собору занесено імена 134 героїв-земляків, які загинули за волю України, серед них – 24 чернігівці.

Фото: Наслідки обстрілів Катерининської церкви російськими окупаційними військами у 2022 році (uk.wikipedia.org)

П'ятницька церква та сквер Богдана Хмельницького

Православний храм ПЦУ, розташований у центрі міста, пам’ятка національного значення. Споруджена церква у кінці 12 – на початку 13 сторіччя на чернігівському посаді поблизу торгу на кошти купців. Є версія й про те, що церкву звели на кошти легендарного князя Ігоря. Має назву на честь Святої Параскеви П'ятниці – покровительки купців та торгівлі.

Сквер Богдана Хмельницького, де розташована церква, знаходиться на ділянці давньоруського Передгороддя. Тут ростуть липи й дуби, каштани та ялини. Гарне місце, щоб перепочити й продовжити екскурсію містом.

Фото: П'ятницька церква (РБК-Україна)

Красна площа та все, що навколо: будівля обладміністрації, міська рада, драмтеатр, алея Героїв з її фонтанами. Колишній молодіжний центр, який росіяни розбили росіяни.

Фото: Красна площа у Чернігові з будівлею обласної адміністрації, драмтеатром, алеєю Героїв та міською радою (РБК-Україна)

Вулиця Коцюбинського з музеєм та будинком Молявка

Станіслав Іващенко рекомендує побачити її відрізок від проспекту Миру до музею Коцюбинського: там багато і дерев'яних будинків. Серед них він радить обов'язково побачити будинок Молявка (номер 39). Також на цій вулиці розташовані і Казанська церква, і сам музей Коцюбинського.

Фото: Будинок Молявка (РБК-Україна)

Садиба Глібова, так званий "Чернігівський замок"

Це також пам'ятка історії та архітектури, споруджена у неоготичному стилі у другій половину 19 сторіччя. Автор ідеї – Григорій Глібов, поміщик та політичний діяч. Споруду також звуть замком – будинок відносять до цегляного модерну. У путівниках пишуть, що сам Глібов був неординарною людиною, і в процесі проєктування споруди вирішив звести замок у лицарському стилі.

Нині у споруді "Чернігівського замку розташований Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.

Фото: Садиба Глібова, так званий "Чернігівський замок" (uk.wikipedia.org)

Болдина гора з курганами, Іллінська церква та Антонієві печери

Болдині гори – історична місцевість Чернігова, де розташовується комплекс давніх пам'яток. Зокрема, курганний комплекс 9-11 сторіч – один із наймасштабніших в Україні.

Монах Антоній Преподобний ще у 11 сторіччі заснував на Болдиних горах легендарні сьогодні Антонієві печери, з'єднані підземними переходами з Іллінською церквою. Знакова пам'ятка – Троїцько-Іллінський монастир. До комплексу входить Троїцький собор 17 сторіччя побудови та інші споруди.

Поруч із монастирем є цвинтар, на якому поховані байкар Леонід Глібов, фольклорист Опанас Маркович, письменники Микола Вербицький та Михайло Коцюбинський.

Фото: Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря (wikipedia.org)

Курган Чорна могила та Єлецький монастир;

Бібліотека Короленка, стара пожежна каланча, а також будинок колишньої 1-ї поліклініки поряд.

Фото: Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (wikipedia.org)

Окрім того, Станіслав також радить побачити міський пляж. Однак – краще влітку та після війни. "Він був дуже гарним, але цього року ним зовсім не займалися, тож зараз він втратив свій рівень", – зауважує він.

Дерев'яні будинки, які варто подивитися у Чернігові

До Чернігова їдуть подивитися не тільки давні церкви: дерев'яне мереживо вже перетворилося на туристичний бренд міста. Також є окремі екскурсійні тури зразками дерев'яного зодчества з візерунками, які майже не знайти у жодному іншому регіоні України.

Станіслав Іващенко склав для нас список дерев'яних будинків, які обов'язково треба побачити у місті (окрім вже згаданого будинку Молявка по вулиці Коцюбинського).

Будинок по вулиці Шевченка, 54. Також – будинок за адресою вулиця Павлова, 9. Вони розташовані практично поряд.

Фото: Будинок по вулиці Шевченка, 54 (РБК-Україна)

Фото: Купецький маєток у Чернігові по вулиці Павлова, 9 (РБК-Україна)

Будинок по вулиці Київська, 12. У приміщенні будівлі розташований знаменитий чернігівський це ресторан "Хряк". Про нього мова йтиме далі у розділі про те, які заклади у місті варто відвідати.

Фото: Розкішно оздоблена різьбленням споруда 1878 року у центрі Чернігова свого часу була маєтком священника Митькевича (cheline.com.ua)

Будинок по вулиці Стуса, 16. Це нещодавно відновлений командою "Дерев'яного мережива" будинок. Споруда вирізняється з-поміж інших фіолетовим кольором стін та рожевими вікнами. Донедавна вулиця, де розташовується будинок, мала ім'я Чернишевського.

Фото: Будинок на Стуса, 16, колишня вулиця Чернишевського (facebook.com/demer.cn.ua)

Фото: Так будинок виглядав на початку реставраційних робіт минулого року восени (РБК-Україна)

Будинок по вулиціКиївська, 14-Б (варто звернути увагу на бік споруди ззаду).

(варто звернути увагу на бік споруди ззаду). Будинок по вулиці Гонча, 92 (його, як і попередній, Станіслав також радить дивитися ззаду).

Фото: Житловий будинок 19 сторіччя, вулиця Гонча, 92 (wikipedia.org)

Будинок по вулиці Станіславського 11, відновлений командою "Дерев'яного мережива". Також – будинок на Станіславського, 40."Дуже крута пара будинків", – коментує Станіслав.

Фото: Будинок на Станіславського 11, відновлений командою "Дерев'яного мережива Чернігова" (РБК-Україна)

Де поїсти у Чернігові: ресторани, кафе, їжа з собою

Щоб поїсти "фундаментально":

Вже згаданий "Хряк" у старовинному дерев'яному будинку

Фото: Вишуканий інтер'єр ресторану "Хряк" (facebook.com/hryak)

"Софра" та "Сенатор"

Обидва заклади знаходяться на Красній площі по діагоналі навпроти одне одного.

"Хінкальня"

"Так, це мережевий заклад, але там дуже смачно та по цінах порівняно доступно", – зауважує Станіслав.

"Українське підпілля"

"Їх у місті два. Я раджу той, що розташований на вулиці Коцюбинського – поряд із крутим дерев'яним будинком. Візуально цей заклад нічим не примітне, але готують там смачно та доступно".

Pasta Basta

якщо суші, то Sushi Studio

"Піцерій у Чернігові багато, але дві з трьох, які б я радив, здається, так і не відкрилися після бойових дій: Mamamia та "Сеньйор помідор"). Третя, та, що відкрита – мережева Mafia", – каже співрозмовник.

За солоденьким:

1. Flavor

"Крихітна, але дуже хороша пекарня".

2. Bon ami

"Обслуговування стандартно посередньої якості, однак там дуже смачна кондитерка (тортики) та смачні сніданки".

Фото: Фотель, Чернігів (facebook.com/fotelcafe)

3. Фотель

4. Like (непогане місце)

5. Цапа (там і поїсти, і солодке)

Кава з собою:

1. Lucky coffee

2. Small

3. Coffee boss

Інші заклади:

1. "Салобіє"

"Грузинська кухня. Тут помітно дорожче, ніж у Хінкальні".

2. "Велюров"

Фото: Заклад грузинської кухні "Салобіє" у Чернігові (instagram.com/salobie_)

Зауважимо, що залишилося не так багато часу по сезону, поки осінь радуватиме нас яскравими кольорами. Але якщо ви не маєте можливості завітати сюди найближчим часом, Чернігів завжди чекатиме вас у гості в будь-яку пору року.

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