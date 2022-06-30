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Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

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Четверг 30 июня 2022 08:00
Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд Фото: Самые интересные локации Винницы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Колонович

Что посмотреть, где поесть и поселиться в одном из самых комфортных городов Украины

Винница — административный центр области, расположенный в центральной части нашей страны. В городе проживает чуть больше 370 тысяч людей. Во время войны России против Украины город стал одним из крупных центров приема переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

TRAVEL РБК-Украина собрало лучшие локации города, которые стоит посетить, с какой целью вы бы не приехали в этот город. Все эти места можно успеть посетить за один уикенд.

Город, который ведет историю с 14 века

Первое упоминание о Виннице датируется XIV веком, когда литовцы начали строить на этих территориях города-крепости для защиты от татар. Во времена Освободительной войны Богдана Хмельницкого Винница стала сотенным городом, под которым Иван Богун разгромил польское войско. В XVII веке Винницу, как и всю Правобережную Украину, потрясают казацкие восстания.

В последние годы Винница не раз возглавляла рейтинги городов Украины по комфорту для своих жителей. Благоустроенные общественные зоны, удобный транспорт, ухоженные памятники архитектуры — преимущества жизни в городе на Южном Буге.

Видео: Аэропрогулка по Виннице (youtube.com/Fly Droniac)

Что посмотреть в Виннице. Самые интересные памятники истории

  • Водонапорная башня (каланча)

Оригинальное кирпичное здание с часами находится в самом центре города. Визитная карточка Винницы построена в 1912 году по проекту архитектора Григория Артынова. Памятник главному архитектору города в начале прошлого века установлен в сквере рядом с башней.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Водонапорную каланчу в Виннице построили в 1912 году (wikipedia.org)

Во времена Второй мировой войны каланчу использовали как наблюдательный пункт. Интересно, что в послевоенное время помещение переделали под жилье для работников водоканала. Сейчас в башне расположен музей памяти воинов, погибших в Афганистане.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Европейская площадь хорошее место для прогулок по центру города (wikipedia.org)

  • Винницкие муры

Так называют комплекс оборонных сооружений иезуитского монастыря с костелом, коллегиумом и корпусом с кельями. Сюда также входит Доминиканский монастырь и Доминиканский костел. Оборонительные стены построили в XVII веке монахи-иезуиты для защиты города от набегов татар.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикендГород на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Стены Доминиканского монастыря в Виннице (wikipedia.org)

К сожалению, до наших дней сохранились только одна башня и фрагменты укреплений рядом с ней. В помещении бывшего коллегиума Иезуитского монастыря сегодня находится городской архив, а в корпусе монашеского общежития — знаменитый краеведческий музей Винницы.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Изображение стен и иезуитского коллегиума в Виннице. Середина XIX века (wikipedia.org)

  • Краеведческий музей

Самый запоминающийся экспонат — скелет мамонта, именно он представляет музей на заглавной странице сайта.

В фонде музея находится больше 200 тысяч экспонатов, среди которых уникальная коллекция древнего золота Подолья из гордеевских курганов, коллекция украшений и вещей воинственных сарматов, большое нумизматическое собрание, этнографическая коллекция, представленная гончарными изделиями, традиционной тканной и вышитой одеждой, предметами быта.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: В Винницком Краеведческом музее — крупнейшее собрание материалов и документов по истории, этнографии и культуре Восточного Подолья (wikipedia.org)

  • Спасо-Преображенский собор

Находится в здании бывшего доминиканского костела в историко-архитектурном комплексе "Винницкие муры". Его передали православному духовенству в 1832 году.

В советское время собор был разграблен, и в нем разместили сначала резиновый склад, а позже — спортивный зал. В 80-е годы прошлого века храм превратился в зал органной и камерной музыки. Сейчас каждый желающий может посетить службу Православной церкви Украины.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Свято-Преображенский кафедральный собор сооружен в стиле барокко (wikipedia.org)

  • Музей-усадьба Пирогова

Усадьба, в которой выдающийся ученый, врач, изобретатель анестезии Николай Пирогов прожил 20 лет, находится в парке на окраине города. В доме представлена экспозиция, рассказывающая о разных периодах жизни ученого. Вы сможете побывать в его кабинете, увидеть личные вещи, хирургические инструменты и книги.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикендГород на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Усадьба Пирогова — памятник истории национального значения (wikipedia.org)

Рядом расположена аптека-музей, в которой воссозданы интерьеры приемной и операционной Пирогова. Среди экспонатов аптечные предметы и посуда, а также травы, которые использовали для приготовления лечебных средств. Сам Пирогов выращивал необходимые ему для рецептов растения в приусадебном саду.

Еще один объект на территории — церковь-некрополь святого Николая, в которой покоится забальзамированное тело ученого.

  • Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио"

Музей с таким необычным названием открылся в 2013 году. Основу его составляет коллекция винничанина Алексей Стрембицкого, которую он собирал 35 лет.

Гости могут увидеть больше сотни экспонатов, среди которых — раритетные автомобили, мотоциклы, велосипеды, а также предметы быта советского времени — фотоаппараты, телевизоры, проигрыватели с пластинками, антиквариат и другие предметы. Музей продолжает пополняться новыми предметами, которые приносят жители города.

Видео: Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио" (youtubeom/Vinnitsia is the city of my dreams)

Посетителям музея можно садиться за руль автомобиля, сфотографироваться в военной форме, полетать на самолетном тренажере и поиграть на музыкальных инструментах. Здесь точно понравится детям — коллекция миниатюрных автомобилей и моделей кораблей не оставляет их равнодушными.

Конечно, поездка в Винницу не обойдется без посещения набережной со светомузыкальным фонтаном Roshen.

Где пообедать. Интересные кафе и рестораны города

Biblioteka resto bar

ул. Оводова, 32

Итальянская и европейская кухня по демократическим ценам. Находится в самом центре, недалеко от Водонапорной башни.

Исторический паб "Кінь у протигазі"
ул. Петлюры, 20

Интерьер посвящен военным и революционным событиям в Виннице в начале XX века. Здесь подают украинскую кухню — борщ, вареники с судаком, закуски с салом, паштетом.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Тематическое гастрокафе в Виннице (instagram.com/horse_in_gas_mask)

Гастропаб "Батискаф"
пр. Коцюбинского, 43

Здесь готовят рыбу и блюда из морепродуктов, а также закуски и салаты. Интерьер оформлен в морском стиле. Посетителей встречает у входа портрет Хэмингуэйя.

Кофейня "Чорна кішка білий кіт"

"Мегамолл"

В этом месте вам подадут кофе исключительно украинской обжарки в сопровождении украинской музыки из динамиков.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: На 100% родное место для всех тех, кто уже больше 3-х лет забегает на кофе в Универмаг, пишут о кофейне в соцсетях (instagram.com/black_cat_white_cat_coffee)

Кафе 7am

ул. Соборная, 38

Как можно догадаться по названию, работает с 7 утра. Обещают приготовить завтрак из любой части света.

Где остановиться в Виннице. Цены на отели летом 2022 года

Мини-гостиница "Инь-Янь"

ул. Оводова, 28

В номерах есть телевизор и кондиционер. Гости могут любоваться на город, расположившись на балконе своего номера.

Апартаменты с террасой на двоих обойдутся в 750 гривен за ночь.

Hotel France

ул. Соборная, 34

В отеле есть бар и общий лаунж-зона. Еду и напитки можно заказать в номер, а завтрак сервируют в формате шведского стола.

Стандартный двухместный номер с общей кроватью стоит 1980 гривен в сутки. Завтрак включен в стоимость.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Роскошный номер в гостинице Винницы (booking.com)

Мини-отель Churchill-Inn

ул. 8 марта, 1а

Для удобства гостей на территории есть бар и парковка. В каждом номере — ортопедический матрац и мини-бар.

За стандартный номер на двоих вы заплатите 990 гривен, за люкс — 1200 гривен.

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикендФото: Завтрак в винницком отеле (booking.com)

Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Фото: Интерьеры одной из гостиниц (booking.com)

Отель Harvest

К услугам гостей — ресторан, парковка и бар. Можно заказать еду в номер.

Стандартный двухместный номер обойдется в 1100 гривен за ночь, люкс с гидромассажной ванной — 1500 гривен. В стоимость номеров включены завтрак и обед.

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