Мафия и воры на мотоциклах. Чего ждать в Неаполе - одном из опасных городов Италии

Действительно ли город входит в число самых криминальных мест Европы
О Неаполе часто отзываются, как о страшном и криминальном городе, временами даже вешая на него ярлык самого грязного города Европы. Об этом можно прочитать в соцсетях, блогах и отзывах, после чего - испугаться и вычеркнуть его из маршрута своего путешествия.
Специально для TRAVEL РБК-Украина Мария Лохматова разбиралась, можно ли действительно считать Неаполь криминальным городом и чего ждать тем, кто отправляется в этот город.
Неаполитанцев уже не удивишь ни новостью об ограблении, ни об угоне арендованной машины. Но это немного отпугивает потенциального туриста. Мой инстинкт самосохранения оказался не сильнее интереса к неизведанному, и поездка состоялась.
Фото: Вид с вулкана Везувий (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
В рейтинге городов Европы по криминогенной ситуации, составленном сервисом Numbeo, Неаполь находится на девятом месте. Рейтинг городов по степени загрязненности он тоже не возглавляет – стоит восьмым в списке, отставая от украинского города Днепр на две позиции. Так что, если верить этим данным, все не так уж и плохо.
И все-таки можно ли спокойно погулять по узеньким улочкам, увидеть достопримечательности из списка культурного наследия ЮНЕСКО, подняться на Везувий, пройтись по уничтоженным этим вулканом городам Помпеи и Геркуланум и после всего этого в целости и сохранности вернуться домой?
Спойлер: мне это удалось.
Мы прилетели в международный аэропорт Каподичино поздно вечером и успели на последний автобус в город, который отправлялся в полночь. Я была довольна, но спокойна, и за первый час пребывания в городе никакой опасности не заметила. Удивило количество граффити на стенах и мусор, разбросанный среди улицы несмотря на наличие урны совсем рядом.
Фото: Вечерняя улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
По дороге от автобусной остановки нам не встретился никто: город спал, а тёмные мрачные улицы казались безобидными, пока мы не заселились в отель и не услышали украинский язык в холле. Это были туристы, которые летели с нами одним рейсом и не успели на автобус из аэропорта, из-за чего пришлось идти до отеля пешком целый час. Дорога проходила через вокзал, где им угрожал мужчина с ножом.
Действительно, в районах аэропортов, вокзалов и портов во многих городах наблюдается повышенная концентрация недоброжелателей, и Неаполь – не исключение.
В таких местах мошенники пользуются невнимательностью только приехавшего туриста, но наличие холодного оружия, о котором говорили наши земляки, меня напугало и заставило сохранять бдительность на протяжении всей поездки. В особо небезопасных местах не стоит общаться с незнакомцами, а за помощью лучше обращаться к полицейским или другим людям в служебной форме. Их тут, к счастью, много.
Исторический центр – шумный район, который невозможно обойти стороной. Там всегда большой поток туристов, и это привлекает карманников. К слову, небезопасным по той же причине считается ещё Испанский квартал, но нам повезло благополучно там погулять и ничего такого не заметить.
Фото: Замок Кастель-Нуово (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
На площадях, широких улицах и возле неаполитанских достопримечательностей абсолютно безопасно. К слову, и мусора там тоже не найти. Зачастую в таких местах или неподалеку от них дежурит полиция – и аферисты, очевидно, отправляются "на охоту" по маленьких улочкам, которые словно веточками плетутся от больших. Конечно, с открытой сумкой ходить всё равно не стоит нигде.
В Неаполе множество проблем с мигрантами, приехавшими в поисках лучшей жизни. Нередко на улице в углу можно увидеть спящего человека. Они строят себе целые жилища возле заброшенных зданий и живут там то ли семьями, то ли компаниями.
В туристических местах мигранты просят милостыню: иногда стоя, иногда сидя и даже лежа в самодельной постели. Прогуливаясь по Галерее Умберто, копии миланской галереи Виктора Эмануила, я видела двоих мужчин, которые обустроили себе спальное место. Судя по стоящим рядом сумкам с вещами, они там и живут, хотя выглядят довольно опрятно.
Фото: Возле галереи Умберто (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Во время передвижения по обочине или тротуару лучше не носить сумку со стороны дороги, а держать её ближе к стене, потому что бандиты на мотоциклах (шиппаторе – так их называют) могут просто её сорвать. С одним из таких шиппаторе пришлось побороться и нам.
Бродя по колоритной узкой улице в районе Исторического центра, я смотрела на маршрут, выстроенный навигатором в то время, как мимо проезжающий мотоциклист просто ухватил мой телефон и безуспешно попытался его вырвать. Хорошо, что я вовремя услышала звук мотора и держала телефон крепко.
Из этого можно сделать вывод: не стоит ходить в таких местах в наушниках с громкой музыкой, чтоб слышать приближающихся шиппаторе. Так же нужно иметь в виду, что вырвать он может не только сумку или телефон, а и сережки из ушей.
Фото: Улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Ценные вещи лучше оставлять дома, а деньги распределить по разным карманам, в том числе и внутренним – тогда вы не останетесь без ничего, даже если украдут сумку или обчистят один из карманов. Желательно иметь копию документов или электронный их вариант, чтобы в случае потери обратиться в полицейский участок и получить справку об утрате паспорта, с которой в посольстве выдадут временный документ и проблем с возвращением домой не возникнет.
Подобные заявления поступают в полицию ежедневно, поэтому она вряд ли найдет ваши утерянные вещи. Разве что только документы, если вор их выбросит где-то неподалеку от места преступления.
Фото: Лодочный причал (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Во время прогулки по району Мерджеллина, одному из самых безопасных и романтичных мест в Неаполе, нам удалось немного пообщаться с неаполитанской пожилой парой и разузнать о самой криминальной части города. Скампия – район на окраине, который считается самым опасным как для туристов, так и для местных. Инстинкт самосохранения все же победил, и желание туда идти пропало.
Каморра – известная во всем мире преступная структура, которую можно сравнить с мафией. О ней написана книга "Гоморра", по которой сняли одноимённый фильм и даже телесериал. Она имеет влияние на весь регион Кампания и на социальную жизнь Италии в целом.
"Сердце" каморры находится как раз в квартале Скампия. Чтоб туда попасть (или не попасть), нужно знать, что это недалеко от станции метро Piscinola. Кстати, Toledo считается самой красивой станцией метрополитена в Европе, по версии американского агентства новостей CNN.
Фото: Станция метро Толедо (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Опыта аренды автомобиля в Неаполе у меня не было, но менеджер по работе с гостями в отеле посоветовала пользоваться только проверенными сервисами. Если вы арендовали машину или путешествуете на своей, не доверяйте местным нелегальным парковщикам, которые облюбовали многие востребованные участки около ресторанов и торговых центров. В случае вашего отказа за оплату стоянки они могут повредить авто, не говоря уже об ограблении.
Безопаснее пользоваться платными стоянками, где выдают чек. И да, правила дорожного движения здесь мало кто соблюдает, а на севере Италии в адрес водителя-нарушителя можно услышать: "ты права в Неаполе покупал?".
В Неаполе любовь к известному тренеру Диего Марадоне бесконечна, и её можно сравнить с культом. Он принес славу команде "Наполи", выиграв в ее составе оба своих титула чемпиона Италии.
Следует уважать местные традиции и избегать резких высказываний о футболисте, так как это может вызвать ярость у местных. Как гласит английская пословица, "когда ты в Риме, поступай как римляне".
Фото: Мемориал, открытый у мурала Марадоны (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Район Фуоригротта, где находится стадион "Диего Армандо Марадона", считается безопасным – там тихо и спокойно. Всегда, кроме дней, когда проходит футбольный матч неаполитанского клуба. Перекрывают многие дороги, но это пол беды.
Если "Наполи" проигрывает матч, фанаты начинают разбирательства, которые заканчиваются драками и даже арестами. Поэтому если захотите поселиться в этом районе, лучше заранее проверьте, нет ли на днях матчей.
Фото: Улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
В целом Неаполь – старинный город с портовым колоритом. На набережной царит спокойствие, уют и чистота. Люди гуляют, общаются и едят много пиццы – это же ее историческая родина, поэтому "Маргариту" здесь найти в разы легче, чем автобус в нужном направлении.
В заведениях телефон и кошелек лучше не оставлять на столе. Вряд ли, конечно, кто-то тронет ваши вещи в элитном ресторане, но вполне вероятно, что в небольшой таверне во время наслаждения пиццей вы можете не заметить, как с края стола что-то пропало.
Фото: Пицца в кафе Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Да, Неаполь – не самый безопасный город. И да, здесь действительно грязно, и мусор не смущает местных. Я сама видела, как женщина допила пакет сока, сжала его и бросила себе под ноги. Но это все не значит, что город не достоин посещения. Нужно просто сохранять бдительность и чаще поднимать голову вверх, рассматривая местные красоты – тогда и грязь под ногами не так заметна.
Наша поездка наполнялась не только страхом за свой кошелёк, а и многими приятными моментами. Расскажу на закуску немного и о них, чтобы вам не казалось, что в Неаполе только воры и грязь.
Фото: Вид на вулкан с набережной Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Неаполь – один из самых древних городов. И, конечно, в первую очередь он портовый – с каждого уголка веет морем, у берега можно наблюдать за морскими судами, а на горизонте виднеется вулкан.
Фото: Кратер вулкана Везувий (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Вообще в Неаполе есть много чего, достойного внимания: площадь Плебисцита с легендарной Базиликой Сан-Франческо ди Паола, старейший в Европе театр Сан-Карло, крепости и соборы, музеи и замки. Чего только стоит Везувий – активный стратовулкан, и город Помпеи, который он уничтожил почти две тысячи лет назад.
Фото: Руины древнеримского города Помпеи (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Неаполитанцы – доброжелательные и приветливые. Далеко не все говорят на английском, но пытаются помочь хотя бы жестами.
Кстати, в некоторых кофейнях можно найти соспресо – это так называемый подвешенный (оплаченный) кофе: кто-то покупает одну кружку, а платит за две. В кофейне стоит коробочка с оплаченными чеками, где можно взять один и, показав его официанту, получить порцию бесплатно.
Фото: Подвешенный кофе в Неаполе (Мария Лохматова/для РБК-Украина)
Как и другие города, Неаполь имеет свои плюсы и минусы. Предупреждён – значит вооружён. Так что если знать своего врага в лицо и соблюдать элементарные меры предосторожности, то никакой остроты ощущений испытывать не придётся, а путешествие наполнится теми красками, которыми вы сами захотите его наполнить.
Напомним, мы писали, какая территория не принадлежит ни одной стране мира.