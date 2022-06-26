Мафия и воры на мотоциклах. Чего ждать в Неаполе - одном из опасных городов Италии

О Неаполе часто отзываются, как о страшном и криминальном городе, временами даже вешая на него ярлык самого грязного города Европы. Об этом можно прочитать в соцсетях, блогах и отзывах, после чего - испугаться и вычеркнуть его из маршрута своего путешествия.

Специально для TRAVEL РБК-Украина Мария Лохматова разбиралась, можно ли действительно считать Неаполь криминальным городом и чего ждать тем, кто отправляется в этот город.

Так ли опасна историческая родина пиццы, как об этом говорят?

Неаполитанцев уже не удивишь ни новостью об ограблении, ни об угоне арендованной машины. Но это немного отпугивает потенциального туриста. Мой инстинкт самосохранения оказался не сильнее интереса к неизведанному, и поездка состоялась.

Фото: Вид с вулкана Везувий (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

В рейтинге городов Европы по криминогенной ситуации, составленном сервисом Numbeo, Неаполь находится на девятом месте. Рейтинг городов по степени загрязненности он тоже не возглавляет – стоит восьмым в списке, отставая от украинского города Днепр на две позиции. Так что, если верить этим данным, все не так уж и плохо.

И все-таки можно ли спокойно погулять по узеньким улочкам, увидеть достопримечательности из списка культурного наследия ЮНЕСКО, подняться на Везувий, пройтись по уничтоженным этим вулканом городам Помпеи и Геркуланум и после всего этого в целости и сохранности вернуться домой?

Спойлер: мне это удалось.

Безопасность на улицах

Мы прилетели в международный аэропорт Каподичино поздно вечером и успели на последний автобус в город, который отправлялся в полночь. Я была довольна, но спокойна, и за первый час пребывания в городе никакой опасности не заметила. Удивило количество граффити на стенах и мусор, разбросанный среди улицы несмотря на наличие урны совсем рядом.

Фото: Вечерняя улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

По дороге от автобусной остановки нам не встретился никто: город спал, а тёмные мрачные улицы казались безобидными, пока мы не заселились в отель и не услышали украинский язык в холле. Это были туристы, которые летели с нами одним рейсом и не успели на автобус из аэропорта, из-за чего пришлось идти до отеля пешком целый час. Дорога проходила через вокзал, где им угрожал мужчина с ножом.

Действительно, в районах аэропортов, вокзалов и портов во многих городах наблюдается повышенная концентрация недоброжелателей, и Неаполь – не исключение.

В таких местах мошенники пользуются невнимательностью только приехавшего туриста, но наличие холодного оружия, о котором говорили наши земляки, меня напугало и заставило сохранять бдительность на протяжении всей поездки. В особо небезопасных местах не стоит общаться с незнакомцами, а за помощью лучше обращаться к полицейским или другим людям в служебной форме. Их тут, к счастью, много.

Исторический центр – шумный район, который невозможно обойти стороной. Там всегда большой поток туристов, и это привлекает карманников. К слову, небезопасным по той же причине считается ещё Испанский квартал, но нам повезло благополучно там погулять и ничего такого не заметить.

Фото: Замок Кастель-Нуово (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

На площадях, широких улицах и возле неаполитанских достопримечательностей абсолютно безопасно. К слову, и мусора там тоже не найти. Зачастую в таких местах или неподалеку от них дежурит полиция – и аферисты, очевидно, отправляются "на охоту" по маленьких улочкам, которые словно веточками плетутся от больших. Конечно, с открытой сумкой ходить всё равно не стоит нигде.

В Неаполе множество проблем с мигрантами, приехавшими в поисках лучшей жизни. Нередко на улице в углу можно увидеть спящего человека. Они строят себе целые жилища возле заброшенных зданий и живут там то ли семьями, то ли компаниями.

В туристических местах мигранты просят милостыню: иногда стоя, иногда сидя и даже лежа в самодельной постели. Прогуливаясь по Галерее Умберто, копии миланской галереи Виктора Эмануила, я видела двоих мужчин, которые обустроили себе спальное место. Судя по стоящим рядом сумкам с вещами, они там и живут, хотя выглядят довольно опрятно.

Фото: Возле галереи Умберто (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Воры на мотоциклах могут сорвать сумку

Во время передвижения по обочине или тротуару лучше не носить сумку со стороны дороги, а держать её ближе к стене, потому что бандиты на мотоциклах (шиппаторе – так их называют) могут просто её сорвать. С одним из таких шиппаторе пришлось побороться и нам.

Бродя по колоритной узкой улице в районе Исторического центра, я смотрела на маршрут, выстроенный навигатором в то время, как мимо проезжающий мотоциклист просто ухватил мой телефон и безуспешно попытался его вырвать. Хорошо, что я вовремя услышала звук мотора и держала телефон крепко.

Из этого можно сделать вывод: не стоит ходить в таких местах в наушниках с громкой музыкой, чтоб слышать приближающихся шиппаторе. Так же нужно иметь в виду, что вырвать он может не только сумку или телефон, а и сережки из ушей.

Фото: Улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Потеря документов и денег

Ценные вещи лучше оставлять дома, а деньги распределить по разным карманам, в том числе и внутренним – тогда вы не останетесь без ничего, даже если украдут сумку или обчистят один из карманов. Желательно иметь копию документов или электронный их вариант, чтобы в случае потери обратиться в полицейский участок и получить справку об утрате паспорта, с которой в посольстве выдадут временный документ и проблем с возвращением домой не возникнет.

Подобные заявления поступают в полицию ежедневно, поэтому она вряд ли найдет ваши утерянные вещи. Разве что только документы, если вор их выбросит где-то неподалеку от места преступления.

Фото: Лодочный причал (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Неаполитанская мафия

Во время прогулки по району Мерджеллина, одному из самых безопасных и романтичных мест в Неаполе, нам удалось немного пообщаться с неаполитанской пожилой парой и разузнать о самой криминальной части города. Скампия – район на окраине, который считается самым опасным как для туристов, так и для местных. Инстинкт самосохранения все же победил, и желание туда идти пропало.

Каморра – известная во всем мире преступная структура, которую можно сравнить с мафией. О ней написана книга "Гоморра", по которой сняли одноимённый фильм и даже телесериал. Она имеет влияние на весь регион Кампания и на социальную жизнь Италии в целом.

"Сердце" каморры находится как раз в квартале Скампия. Чтоб туда попасть (или не попасть), нужно знать, что это недалеко от станции метро Piscinola. Кстати, Toledo считается самой красивой станцией метрополитена в Европе, по версии американского агентства новостей CNN.

Фото: Станция метро Толедо (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

"Ты права в Неаполе покупал?". Передвижение на авто

Опыта аренды автомобиля в Неаполе у меня не было, но менеджер по работе с гостями в отеле посоветовала пользоваться только проверенными сервисами. Если вы арендовали машину или путешествуете на своей, не доверяйте местным нелегальным парковщикам, которые облюбовали многие востребованные участки около ресторанов и торговых центров. В случае вашего отказа за оплату стоянки они могут повредить авто, не говоря уже об ограблении.

Безопаснее пользоваться платными стоянками, где выдают чек. И да, правила дорожного движения здесь мало кто соблюдает, а на севере Италии в адрес водителя-нарушителя можно услышать: "ты права в Неаполе покупал?".

Любовь к Марадоне и район Фуоригротта

В Неаполе любовь к известному тренеру Диего Марадоне бесконечна, и её можно сравнить с культом. Он принес славу команде "Наполи", выиграв в ее составе оба своих титула чемпиона Италии.

Следует уважать местные традиции и избегать резких высказываний о футболисте, так как это может вызвать ярость у местных. Как гласит английская пословица, "когда ты в Риме, поступай как римляне".

Фото: Мемориал, открытый у мурала Марадоны (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Район Фуоригротта, где находится стадион "Диего Армандо Марадона", считается безопасным – там тихо и спокойно. Всегда, кроме дней, когда проходит футбольный матч неаполитанского клуба. Перекрывают многие дороги, но это пол беды.

Если "Наполи" проигрывает матч, фанаты начинают разбирательства, которые заканчиваются драками и даже арестами. Поэтому если захотите поселиться в этом районе, лучше заранее проверьте, нет ли на днях матчей.

Фото: Улица Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Меры предосторожности в заведениях

В целом Неаполь – старинный город с портовым колоритом. На набережной царит спокойствие, уют и чистота. Люди гуляют, общаются и едят много пиццы – это же ее историческая родина, поэтому "Маргариту" здесь найти в разы легче, чем автобус в нужном направлении.

В заведениях телефон и кошелек лучше не оставлять на столе. Вряд ли, конечно, кто-то тронет ваши вещи в элитном ресторане, но вполне вероятно, что в небольшой таверне во время наслаждения пиццей вы можете не заметить, как с края стола что-то пропало.

Фото: Пицца в кафе Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Позитивная сторона Неаполя

Да, Неаполь – не самый безопасный город. И да, здесь действительно грязно, и мусор не смущает местных. Я сама видела, как женщина допила пакет сока, сжала его и бросила себе под ноги. Но это все не значит, что город не достоин посещения. Нужно просто сохранять бдительность и чаще поднимать голову вверх, рассматривая местные красоты – тогда и грязь под ногами не так заметна.

Наша поездка наполнялась не только страхом за свой кошелёк, а и многими приятными моментами. Расскажу на закуску немного и о них, чтобы вам не казалось, что в Неаполе только воры и грязь.

Фото: Вид на вулкан с набережной Неаполя (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Неаполь – один из самых древних городов. И, конечно, в первую очередь он портовый – с каждого уголка веет морем, у берега можно наблюдать за морскими судами, а на горизонте виднеется вулкан.

Фото: Кратер вулкана Везувий (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Вообще в Неаполе есть много чего, достойного внимания: площадь Плебисцита с легендарной Базиликой Сан-Франческо ди Паола, старейший в Европе театр Сан-Карло, крепости и соборы, музеи и замки. Чего только стоит Везувий – активный стратовулкан, и город Помпеи, который он уничтожил почти две тысячи лет назад.

Фото: Руины древнеримского города Помпеи (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Неаполитанцы – доброжелательные и приветливые. Далеко не все говорят на английском, но пытаются помочь хотя бы жестами.

Кстати, в некоторых кофейнях можно найти соспресо – это так называемый подвешенный (оплаченный) кофе: кто-то покупает одну кружку, а платит за две. В кофейне стоит коробочка с оплаченными чеками, где можно взять один и, показав его официанту, получить порцию бесплатно.

Фото: Подвешенный кофе в Неаполе (Мария Лохматова/для РБК-Украина)

Как и другие города, Неаполь имеет свои плюсы и минусы. Предупреждён – значит вооружён. Так что если знать своего врага в лицо и соблюдать элементарные меры предосторожности, то никакой остроты ощущений испытывать не придётся, а путешествие наполнится теми красками, которыми вы сами захотите его наполнить.

Напомним, мы писали, какая территория не принадлежит ни одной стране мира.