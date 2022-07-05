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Кращий напрямок Європи. Названа країна з самими низькими цінами в готелях

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Вівторок 05 липня 2022 16:35
Кращий напрямок Європи. Названа країна з самими низькими цінами в готелях Фото: Порту, Португалія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Відпочинок в готелях Португалії виявився найдоступнішим

У Португалії влітку виявилися найнижчі ціни на готелі серед інших популярних у туристів країн. Попит на готелі в Португалії високий, але ціни на них залишаються доступними.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Греція та Єгипет. Де готелі подорожчали найбільше

Аналіз компанії Mabrian показав, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на готелі в Португалії зросли найменше. Але відпочинок в готелях інших популярних країн подорожчав. У компанії порівняли ціни в популярних туристичних напрямках Європи та на інших континентах.

За даними дослідження, найбільше зросли в ціні готелі у таких країнах:

  • Єгипет (+25%);
  • Греція (+19%);
  • Туніс (+10%).

Кращий напрямок Європи. Названа країна з самими низькими цінами в готелях

Фото: Найнижчі ціни на готелі влітку виявилися в Португалії (unsplash.com)

У Франції та Італії ціни на готелі, навпаки, знизилися. У першій країні зафіксували падіння цін на чотиризіркові готелі на 11,3%, а у другій — на 5,3% відповідно. У Греції подорожчання торкнулося готелів рівня 3*і 4*.

Хоча відпочинок в Португалії й не дуже дорожчає, деяке підвищення цін в країні теж спостерігається. В основному — у дорогих преміум-готелях. Бюджетні готелі, як і раніше, пропонуються за доступними цінами.

Португалія — один з кращих напрямків Європи

"Фішка" Португалії в тому, що вона не схожа на більшість європейських країн. Тут немає "прилизаних" стерильних міст. У Португалії — буйна природа — один Атлантичний океан вже вартий того, щоб приїхати сюди в будь-який час року", — писати про особливості подорожі в цю країну журналістка Ірина Савіна.

Кращий напрямок Європи. Названа країна з самими низькими цінами в готелях

Фото: Приклади цін на бюджетні номери в готелях Лісабона (скріншот з сайту booking.com)

У Португалії — протяжна берегова лінія, уздовж якої простяглися мальовничі пішохідні маршрути. На південному заході можна пройтися пішки по Rota Vicentina, а на північ від Порту веде знаменитий Каміно де Сантьяго, зазначає вона.

1 липня Португалія зняла всі обмеження на в'їзд, пов'язані з COVID. Влада оголосила, що всі мандрівники незалежно від країни їх походження тепер можуть в'їжджати до Португалії без обмежень. Очікується, що в країну найближчим часом стане приїжджати ще більше мандрівників. Однак поки невідомо, чи зростуть ціни на готелі в пік сезону.

Кращий напрямок Європи. Названа країна з самими низькими цінами в готелях

Фото: Приклади цін в готелях Порту (скріншот з сайту booking.com)

Відзначимо, Єгипет закриває пляжі Червоного моря через трагічні випадки з двома туристками.

Також ми писали, які країни залишили безкоштовний проїзд у транспорті для українців.

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