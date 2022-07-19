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Ирландия останавливает безвиз для беженцев из ЕС ради украинцев, - Politico

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Вторник 19 июля 2022 15:46
Ирландия останавливает безвиз для беженцев из ЕС ради украинцев, - Politico Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Ирландии приняли решение на год приостановить действие безвизового режима для беженцев из 20 стран Европы. Это позволит увеличить количество свободных мест для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Politico.

Соответствующее решение правительство страны одобрило в понедельник, 18 июля, после того, как закончились свободные кровати для украинцев, поскольку все места заняли прибывшие из других государств.

Отмечается, что поэтому украинским женщинам, которые вместе с детьми прилетели в Дублин на прошлой неделе, пришлось спать на полу заброшенного здания местного аэропорта. Впоследствии их перевели в палаточный городок, установленный недалеко от столицы.

Неожиданный поток неукраинских беженцев

В правительстве Ирландии объяснили, что такая ситуация возникла в результате неожиданно большого потока неукраинских беженцев, которые приезжают из остальной Европы. Количество людей превышает то, что было до пандемии COVID-19.

Безвизовый режим приостановили на 12 месяцев для граждан, прибывающих из 20 стран: Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

К слову, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что решение правительства поможет защитить украинцев и представителей других национальностей, которые вынуждены спасаться от вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Ирландия упразднила визовый режим для наших граждан. В настоящее время в стране находится около 43 тысяч украинских беженцев.

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