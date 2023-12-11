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У Литві шукають на роботу співробітників аеропортів: яку зарплату пропонують

Понеділок 11 грудня 2023 14:50
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У Литві шукають на роботу співробітників аеропортів: яку зарплату пропонують Фото: Аеропорт Вільнюса (google.com/Alna Ale)
Автор: Ольга Маджумдар

Аеропорти в Литві набирають персонал – так готуються до туристичного сезону 2024 року. Роботу пропонують у Вільнюському, Каунаському та Палангському аеропортах.

Для співробітників проведуть спеціальні курси, а працювати потрібно буде 3-4 дні на тиждень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.lt.

В аеропортах Литви шукають 35 фахівців із перевірки пасажирів та трьох асистентів для роботи в терміналах. Новий персонал набирають з урахуванням прогнозу великого пасажиропотоку. Очікується, що у 2024 році в літньому сезоні кількість авіапасажирів досягне рівня 2019 року і може бути навіть більшою.

"Із жовтня наша команда прийняла 20 фахівців із перевірки пасажирів, 9 операторів та 3 асистентів терміналів. Вони навчаються, поглиблюють знання, закріплюють їх на практиці", – сказала представник Литовських аеропортів Наталія Андрійчук.

Співробітникам із перевірки пасажирів після спеціальних курсів пропонують роботу позмінно (3-4 дні на тиждень). Зарплата складає близько 1300 євро за місяць після всіх відрахувань.

До переліку обов'язків входитиме перевірка пасажирів, їхньої ручної поклажі та особистих речей, вантажів та зареєстрованого багажу. Також – допомога у контролі людей та транспорту, які прибувають у контрольовану зону, патрулювання та спостереження за територією аеропорту.

Зазначається, що кандидати повинні мати такі якості: комунікабельність, доброзичливість, гнучкість, уміння вирішувати конфліктні ситуації.

У Литві шукають на роботу співробітників аеропортів: яку зарплату пропонують

Фото: Пасажири у литовському аеропорту (google.com/Baiba Done)

Окрім цього, пропонується робота до 6 місяців асистентами терміналу. Ці люди консультують і направляють пасажирів, що відбувають, надають їм інформацію. Помічники отримують "на руки" більше 900 євро і працюють за змінним графіком –3-4 дні на тиждень. Помічники повинні говорити англійською.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови у Литві. Наявність статусу тимчасового захисту відкриває громадянам України вільний доступ до литовського ринку праці.

Також ми писали, що Литва продовжить тимчасовий захист для українців до 2025 року. Процес продовження дозволів на тимчасове проживання незабаром розпочнеться.

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