У Литві шукають на роботу співробітників аеропортів: яку зарплату пропонують

Аеропорти в Литві набирають персонал – так готуються до туристичного сезону 2024 року. Роботу пропонують у Вільнюському, Каунаському та Палангському аеропортах.

Для співробітників проведуть спеціальні курси, а працювати потрібно буде 3-4 дні на тиждень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.lt.

В аеропортах Литви шукають 35 фахівців із перевірки пасажирів та трьох асистентів для роботи в терміналах. Новий персонал набирають з урахуванням прогнозу великого пасажиропотоку. Очікується, що у 2024 році в літньому сезоні кількість авіапасажирів досягне рівня 2019 року і може бути навіть більшою.

"Із жовтня наша команда прийняла 20 фахівців із перевірки пасажирів, 9 операторів та 3 асистентів терміналів. Вони навчаються, поглиблюють знання, закріплюють їх на практиці", – сказала представник Литовських аеропортів Наталія Андрійчук.



Співробітникам із перевірки пасажирів після спеціальних курсів пропонують роботу позмінно (3-4 дні на тиждень). Зарплата складає близько 1300 євро за місяць після всіх відрахувань.

До переліку обов'язків входитиме перевірка пасажирів, їхньої ручної поклажі та особистих речей, вантажів та зареєстрованого багажу. Також – допомога у контролі людей та транспорту, які прибувають у контрольовану зону, патрулювання та спостереження за територією аеропорту.

Зазначається, що кандидати повинні мати такі якості: комунікабельність, доброзичливість, гнучкість, уміння вирішувати конфліктні ситуації.

Фото: Пасажири у литовському аеропорту (google.com/Baiba Done)

Окрім цього, пропонується робота до 6 місяців асистентами терміналу. Ці люди консультують і направляють пасажирів, що відбувають, надають їм інформацію. Помічники отримують "на руки" більше 900 євро і працюють за змінним графіком –3-4 дні на тиждень. Помічники повинні говорити англійською.

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