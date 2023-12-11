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В Литве ищут на работу сотрудников аэропортов: какую зарплату предлагают

Понедельник 11 декабря 2023 14:50
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В Литве ищут на работу сотрудников аэропортов: какую зарплату предлагают Фото: Аэропорт Вильнюса (google.com/Alna Ale)
Автор: Ольга Маджумдар

Аэропорты в Литве набирают персонал – так готовятся к туристическому сезону в 2024 году. Работу предлагают в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах.

Для сотрудников проведут специальные курсы, а работать нужно будет 3-4 дня в неделю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lt.

В аэропортах Литвы ищут 35 специалистов по проверке пассажиров и трех ассистентов для работы в терминалах. Новый персонал набирают с учетом прогноза по большому пассажиропотоку. Ожидается, что в 2024 году в летнем сезоне количество авиапассажиров достигнет уровня 2019 года и может быть даже больше.

"С октября наша команда приняла 20 специалистов по проверке пассажиров, 9 операторов и 3 ассистентов терминалов. Они учатся, углубляют знания, закрепляют их на практике", – сказала представитель Литовских аэропортов Наталия Андрейчук.

Сотрудникам по проверке пассажиров после специальных курсов предлагают работу посменно (3-4 дня в неделю). Зарплата составляет около 1300 евро в месяц после всех отчислений.

В перечень обязанностей будет входить проверка пассажиров, их ручной клади и личных вещей, грузов и зарегистрированного багажа. Также – помощь в контроле людей и транспорта, которые прибывают в контролируемую зону, патрулирование и наблюдение за территорией аэропорта.

Отмечается, что кандидаты должны обладать такими качествами: коммуникабельность, доброжелательность, гибкость, умение решать конфликтные ситуации.

В Литве ищут на работу сотрудников аэропортов: какую зарплату предлагают

Фото: Пассажиры в литовском аэропорту (google.com/Baiba Done)

Кроме этого, предлагается работа до 6 месяцев ассистентами терминала. Эти люди консультируют и направляют отбывающих пассажиров, предоставляют им информацию. Ассистенты получают "на руки" больше 900 евро и работают по скользящему графику – 3-4 дня в неделю. Ассистенты должны говорить по-английски.

Напомним, мы писали,какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка в Литве. Наличие статуса временной защиты открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Также мы писали, что Литва продлит временную защиту для украинцев до 2025 года. Процесс продления разрешений на временное проживание скоро начнется.

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